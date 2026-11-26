El cartel pertenece al grupo de las señales reglamentarias establecidas en la Ley Nacional de Tránsito y prohíbe de manera estricta la circulación peatonal en sectores de alto riesgo vial.

Dentro del sistema de señalización vial vigente en la Argentina bajo la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, la señal circular con fondo blanco, borde rojo y la silueta de una persona en color negro atravesada por una línea diagonal roja indica prohibición de circular peatones.

Al formar parte de la categoría de señales reglamentarias o prescriptivas, su mensaje no constituye una simple recomendación, sino una restricción legal de cumplimiento obligatorio destinada a ordenar el tránsito y preservar la integridad física de quienes se desplazan a pie.

Este cartel suele instalarse en puntos donde la infraestructura vial no está diseñada para el tránsito peatonal y el flujo vehicular se desarrolla a velocidades elevadas o sin banquinas seguras, como autopistas, autovías, rutas de acceso rápido, puentes sin vereda, túneles, distribuidores viales o zonas de obras pesadas .

Qué establece la normativa y dónde es habitual encontrar esta señal

Las señales reglamentarias de prohibición se distinguen visualmente por su formato circular, su borde perimetral rojo y el pictograma negro sobre fondo blanco tachado por una barra roja.

En este caso específico, la normativa vial impide el ingreso, el cruce o la permanencia de peatones sobre la calzada o sus márgenes inmediatos , obligando a los transeúntes a utilizar únicamente pasarelas peatonales, puentes habilitados, cruces semaforizados o caminos alternativos seguros.

Su presencia es frecuente en accesos a autopistas urbanas e interurbanas, rotondas de alta circulación, viaductos, sectores ferroviarios restringidos y tramos en construcción donde la convivencia entre vehículos motorizados y peatones genera un peligro inmediato.

La señal circular con fondo blanco, borde rojo y la silueta de una persona en color negro atravesada por una línea diagonal roja indica prohibición de circular peatones. Fuente: Gemini

Por qué es importante respetarla y qué riesgos previene

El cumplimiento de esta señal resulta fundamental porque las vías donde se emplaza están proyectadas para velocidades de circulación en las que los conductores no prevén la presencia de personas caminando ni disponen de distancias de frenado suficientes ante un cruce imprevisto.

En autopistas y rutas rápidas, la diferencia de velocidad entre un automóvil y un peatón convierte cualquier desplazamiento a pie en una situación de extrema vulnerabilidad.

Además, el efecto aerodinámico que producen los vehículos de gran porte (como camiones o colectivos) al circular a alta velocidad puede desestabilizar a quien camina cerca de la calzada, incluso sin que exista contacto directo.

Respetar el cartel y utilizar siempre los pasos elevados o cruces habilitados reduce drásticamente la probabilidad de atropellos y evita maniobras bruscas de esquive que pueden desencadenar choques en cadena.

Qué sanciones recibe un peatón por no cumplir esta señal

Al igual que los conductores, los peatones están alcanzados por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y las normativas locales, por lo que circular por una zona prohibida implica una falta. Los agentes pueden pedir el retiro inmediato del lugar, labrar un acta con el DNI y aplicar multas en Unidades Fijas (UF), además de trabajos comunitarios o cursos de educación vial según la jurisdicción.

A esto se suma el impacto legal ante un siniestro: caminar donde está expresamente prohibido puede derivar en la atribución de culpa de la víctima o concurrencia de responsabilidades en un eventual reclamo civil.