Símbolo de duración del envase una vez abierto en cremas.

El símbolo del frasco abierto que aparece en las etiquetas de algunas cremas y cosméticos indica durante cuánto tiempo se recomienda utilizar el producto después de abrir el envase .

La inscripción 12M significa 12 meses, mientras que otras etiquetas pueden mostrar referencias como 6M o 24M.

Este pictograma se conoce internacionalmente como Period After Opening (PAO), que significa período después de la apertura. Se utiliza en el etiquetado de cosméticos para informar cuánto tiempo pueden conservarse y utilizarse una vez abiertos, de acuerdo con las condiciones previstas por el fabricante.

Sin embargo, esta indicación no es lo mismo que la fecha de vencimiento. Para interpretar correctamente el símbolo, es importante conocer qué representa, cómo se calcula el plazo y qué establece la normativa internacional sobre el etiquetado de los cosméticos.

Qué significa el símbolo del frasco abierto con 12M

La letra M corresponde a meses y el número que la acompaña indica el período de uso después de abrir el envase. De esta manera, el símbolo del frasco abierto con la inscripción 12M indica que la crema se recomienda utilizar durante los 12 meses posteriores a su apertura.

El plazo comienza a contarse desde la primera apertura , no desde la fecha de compra ni desde la fabricación. Por ejemplo, si una crema con el símbolo 12M se abre en octubre de 2026, el período indicado se cumple en octubre de 2027.

Este sistema permite identificar el tiempo durante el cual se considera que el cosmético puede utilizarse después de abrirse, siempre que se conserve y manipule según las instrucciones del fabricante .

El plazo puede variar según las características de la fórmula, el tipo de envase y las condiciones de conservación.

El símbolo PAO (período después de la apertura) aparece en las etiquetas de cremas y cosméticos para indicar durante cuánto tiempo se recomienda utilizarlos una vez abierto el envase. Imagen Ilustrativa hecha con Gemini - El Cronista Argentina.

Qué establece la normativa internacional sobre el símbolo PAO

El símbolo del frasco abierto tiene un reconocimiento normativo expreso en la Unión Europea.

El Reglamento (CE) 1223/2009 sobre los productos cosméticos establece que, cuando la durabilidad mínima de un producto supera los 30 meses, no es necesario indicar una fecha de duración mínima.

Como regla general, en esos casos debe informarse durante cuánto tiempo puede utilizarse después de abrirse sin causar daño al consumidor.

Esta información se representa mediante el símbolo del frasco abierto acompañado del período correspondiente. La normativa contempla una excepción para los productos en los que el concepto de durabilidad después de la apertura no resulta pertinente.

El mismo reglamento distingue esta indicación de la fecha de duración mínima, que puede identificarse mediante un símbolo de reloj de arena o una expresión equivalente.

Aunque el símbolo PAO se utiliza internacionalmente, los requisitos concretos de etiquetado dependen de la normativa aplicable en cada mercado. Por eso, su presencia no implica que todos los cosméticos deban llevarlo en todos los países.

Cómo saber cuándo dejar de usar una crema abierta

Para controlar el período de uso, conviene anotar la fecha en la que se abrió la crema y respetar el plazo indicado en el envase. También es importante mantener el recipiente bien cerrado y seguir las instrucciones de conservación del fabricante, especialmente las relacionadas con la exposición al calor y a la luz solar.

Si el producto presenta cambios inusuales de olor, color o textura, una separación de sus componentes o provoca irritación, corresponde suspender su uso .

Estas señales pueden advertir una alteración, aunque no permiten determinar por sí solas cuánto tiempo lleva deteriorado.

La fecha de vencimiento también debe revisarse, cuando figure en el envase. El símbolo 12M no la reemplaza ni significa que el producto pueda utilizarse indefinidamente hasta completar los 12 meses desde su apertura. Para interpretar ambas indicaciones, es necesario considerar la información completa del rótulo y las instrucciones específicas del fabricante.