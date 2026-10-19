La mezcla de vinagre blanco puro y sal actúa como un potente limpiador de superficies.

En el ámbito del hogar y la limpieza sustentable, cada vez más personas buscan alternativas naturales que reduzcan el uso de químicos agresivos en la cocina.

Frente a esta necesidad, organizaciones dedicadas a la gestión ambiental y el bienestar del consumidor, como Oregon Metro, confirman que la mezcla de vinagre blanco puro y sal actúa como un potente limpiador de superficies capaz de remover eficazmente las capas de grasa adheridas.

Comprender el fundamento químico detrás de esta mezcla y conocer el método correcto de aplicación permite optimizar la limpieza de las superficies a través de esta mezcla.

La explicación científica: por qué la reacción entre el ácido acético y el cloruro de sodio corta la grasa

El poder desengrasante de este método casero responde a una reacción química simple pero altamente efectiva entre sus dos componentes principales.

Por un lado, el vinagre blanco contiene aproximadamente un 5% de ácido acético que, al usarse sin diluir en agua, mantiene la concentración necesaria para romper las cadenas de ácidos grasos y aceites adheridos al metal .

Por otro lado, la adición de sal común (cloruro de sodio) potencia la acidez de la solución e introduce una leve abrasión física mediante los cristales no disueltos, lo que permite desprender mecánicamente la suciedad incrustada sin dañar el acero.

El poder desengrasante de este método casero responde a una reacción química simple pero altamente efectiva entre sus dos componentes principales. Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

Cómo aplicar la mezcla de vinagre y sal paso a paso

Para preparar y utilizar este limpiador casero de superficies de manera segura y eficiente en el hogar, conviene seguir una serie de pasos concretos :

Preparar la mezcla sin diluir: en un recipiente pequeño y limpio, colocar vinagre blanco puro e incorporar sal (Oregon Metro no aclara la proporción exacta de ambos ingredientes para esta mezcla). Es indispensable no agregar agua, ya que rebajar la solución disminuye la acidez necesaria para disolver la materia grasa.

Realizar una prueba previa : antes de cubrir una superficie amplia, aplicar una pequeña cantidad de la preparación sobre un sector poco visible para verificar que la acidez no altere el color o el acabado del material.

Frotar con un paño suave: impregnar una esponja no abrasiva o un paño de microfibra con la solución y frotar con movimientos circulares sobre la zona con grasa acumulada, permitiendo que la sal ejerza una leve fricción mecánica.

Enjuagar y secar inmediatamente: una vez removidos los residuos grasos, limpiar la superficie con un paño humedecido en agua limpia para retirar todo resto de sal y secar por completo con un repasador para evitar marcas de agua u oxidación.

En qué superficies del hogar se puede utilizar este limpiador

Esta combinación casera resulta ideal para aplicar en mesadas de acero inoxidable, bachas de cocina, griferías y en la base exterior de ollas o sartenes resistentes que acumulan capas de hollín y grasa pegada.

Asimismo, funciona eficazmente sobre las superficies de electrodomésticos de cocina y tablas de picar de madera o plástico sintético, ayudando a desinfectar y eliminar olores persistentes.

Dónde no se tiene que aplicar y qué mezclas hay que evitar

Por el contrario, se debe evitar estrictamente su uso sobre materiales sensibles a las sustancias ácidas, como el mármol, el granito no sellado, la piedra caliza y los revestimientos delicados, ya que el ácido acético puede opacarlos o dañarlos de forma permanente.

Tampoco se debe combinar jamás esta solución con lavandina u otros limpiadores químicos, ya que la reacción genera emanaciones de gases tóxicos perjudiciales para la salud.