Aunque ocupa una superficie reducida, reúne miles de atractivos para quienes buscar explorar EE.UU. más allá de los grandes suburbios.

Nuevo Hampshire fue elegido como el estado con mayor belleza natural de Estados Unidos en un ranking elaborado por Holafly, que evaluó 50 estados del país a partir de seis indicadores geográficos y ambientales.

Con una puntuación de 90,83 sobre 100, el territorio de Nueva Inglaterra se ubicó en el primer lugar gracias a sus 353 cascadas, sus extensos bosques, sus montañas, una red de 1.300 lagos y estantes, y una pequeña franja costera sobre el océano Atlántico.

Por qué Nuevo Hampshire es el estado más hermoso de Estados Unidos

El factor principal que explica el resultado es la proporción de territorio cubierta por bosques. Según datos recopilados por el ranking, aproximadamente el 83% de la superficie de Nuevo Hampshire está cubierta por árboles. A esto se suman sus cascadas y su relieve montañoso.

El resultado llama la atención por el tamaño de Nuevo Hampshire, uno de los más pequeños del país. Lo que demuestra que un estado no necesita tener grandes extensiones para sobresalir por su riqueza natural.

El ranking comparó los 50 estados mediante seis criterios: elevación de las montañas, extensión de ríos y vías fluviales, cobertura forestal, parques nacionales, volcanes y cantidad de cascadas.

En New Hampshire, la combinación de paisajes montañosos, cursos de agua y áreas boscosas lo convirtió en el gran protagonista de la clasificación publicada el 13 de julio de 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Luego de Nuevo Hampshire, el ranking quedó compuesto por:

Virginia Occidental , que quedó en segundo lugar con 78,23 puntos.

Virginia , que obtuvo 74,50.

Connecticut ocupó la cuarta posición con 74,48 puntos.

Hawái quedó quinto con 72,78.

Cuántas cascadas, lagos, bosques y costas tiene Nuevo Hampshire

Nuevo Hampshire reúne 353 cascadas, según World Waterfall; 1.300 lagos y estanques, conforme al Departamento de Asuntos Económicos y Empresariales de NH; y un 83% de cobertura forestal. Sus recursos incluyen ríos, bosques de coníferas y árboles caducifolios, además de montañas que permiten contemplar paisajes representativos locales.

El estado también es conocido por su abundancia de cursos de agua: cerca de 40 ríos recorren su territorio, con una longitud total que ronda las 41.800 millas, según NH.gov. A su vez, cuenta con cinco grandes ríos de la región que nacen en sus montañas y colinas: el Connecticut, el Pemigewasset, el Merrimack, el Cocheco y el Salmon Falls.

Cabe destacar otro de sus rasgos geográficos más particulares: su costa oceánica de 29 kilómetros. Según CountryReports, es la segunda más corta de cualquier estado de Estados Unidos con costa. De esta forma, Nuevo Hampshire ofrece un tramo reducido del litoral atlántico que contrasta con sus extensos bosques y sus zonas montañosas.

Qué tan pequeño es Nuevo Hampshire

Nuevo Hampshire se ubica en el noreste de EE.UU., en la región de Nueva Inglaterra. Limita al norte de Quebec, Canadá; al este con Maine y el océano Atlántico; al sur con Massachusetts, y al oeste con Vermont.

Su superficie total ronda es de 9304 millas cuadradas (24 097 kilómetros cuadrados), que comprenden 9027 millas cuadradas (23 380 kilómetros cuadrados) de tierra y 277 millas cuadradas (717 kilómetros cuadrados) de agua interior. Su extensión lo ubica entre los estados más pequeños del país, según CountryReports.

La capital estatal es Concord, situada junto al río Merrimack, mientras que Manchester es su ciudad más poblada.

Cuál es la montaña más alta

Ubicada en las Montañas Blancas, el Monte Washington es el punto más elevado de Nuevo Hampshire, con una altura de aproximadamente 1.917 metros sobre el nivel del mar, según Parques estatales de NH.

La montaña destaca tanto por su elevación como por sus condiciones meteorológicas: el 12 de abril de 1931, su estación meteorológica registró una ráfaga de viento de 231 millas por hora (372 kilómetros por hora). Durante décadas, esa medición fue reconocida como el récord mundial de velocidad del viento registrada en superficie.