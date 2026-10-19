El ácido acético puede ayudar a neutralizar determinados compuestos responsables de los malos olores.

Mantener el colchón limpio es fundamental para conservar unas buenas condiciones de descanso. Con el paso del tiempo, la superficie puede acumular restos de sudor, células muertas, polvo y olores que no siempre desaparecen con el cambio habitual de las sábanas.

Entre los remedios caseros más conocidos se encuentra pulverizar vinagre blanco sobre el colchón, una práctica que suele recomendarse para combatir determinados olores sin recurrir a productos de limpieza más específicos.

Aunque existe una explicación química que permite entender por qué el vinagre puede neutralizar algunas sustancias olorosas, los estudios científicos aún estudian si pulverizarlo sobre un colchón elimina los malos olores, desinfecta su superficie o acaba con los ácaros.

¿Para qué sirve pulverizar vinagre blanco sobre el colchón?

El principal motivo por el que se utiliza vinagre blanco en las tareas de limpieza está relacionado con su contenido de ácido acético, un ácido débil presente habitualmente en concentraciones cercanas al 5% en el vinagre doméstico.

Este compuesto puede reaccionar con sustancias de carácter básico, como el amoníaco, y transformarlas en sales menos volátiles. De esta manera, puede contribuir a reducir la presencia de determinados compuestos responsables de olores desagradables.

Para qué sirve pulverizar vinagre blanco sobre el colchón, qué dice la ciencia sobre los malos olores y qué precauciones debes tener al utilizarlo. Freepik

Una investigación publicada en 2019 en la revista científica Environmental Science & Technology, titulada Observations and Contributions of Real-Time Indoor Ammonia Concentrations during HOMEChem, analizó cómo varían las concentraciones de amoníaco en interiores durante actividades cotidianas, incluidas las tareas de limpieza.

El estudio constató que las concentraciones de amoníaco en las viviendas pueden cambiar considerablemente durante estas actividades. Otras investigaciones del proyecto HOMEChem también estudiaron cómo el vinagre modifica la composición química del aire y de las superficies interiores.

Estos resultados respaldan la existencia de interacciones químicas entre el ácido acético y determinados compuestos presentes en el ambiente.

¿Cómo utilizar vinagre blanco sobre el colchón sin dañarlo?

Antes de pulverizar cualquier producto, es importante consultar las recomendaciones del fabricante. Algunos colchones, especialmente los elaborados con espumas especiales o materiales sensibles a la humedad, pueden deteriorarse al entrar en contacto con líquidos.

Si el fabricante permite una limpieza superficial ligeramente húmeda, se pueden tener en cuenta las siguientes precauciones:

Retirar las sábanas y el protector: dejar la superficie del colchón completamente descubierta para comprobar su estado. Aspirar la superficie: utilizar un accesorio adecuado para retirar el polvo y otros residuos superficiales antes de aplicar cualquier tratamiento. Comprobar las instrucciones del fabricante: verificar que el tejido admite productos ácidos y limpieza con humedad. Probar primero en una zona poco visible: si el fabricante permite utilizar vinagre, comprobar que no provoca decoloraciones o alteraciones en el material. Evitar empapar el colchón: no aplicar grandes cantidades de líquido ni permitir que penetre en las capas interiores. Ventilar y dejar secar completamente: no colocar las sábanas ni utilizar el colchón mientras conserve humedad.

Si el colchón presenta manchas persistentes, olores intensos o señales de humedad interna, lo más recomendable es recurrir a las indicaciones del fabricante o a un servicio especializado.

Las precauciones que debes tener antes de pulverizar vinagre sobre el colchón

Uno de los principales riesgos de aplicar líquidos sobre un colchón es la humedad retenida en sus capas interiores. Aunque la superficie parezca seca, los materiales absorbentes pueden conservar agua durante más tiempo.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) explica que el control de la humedad es fundamental para prevenir la aparición de moho en espacios interiores. También advierte de que los materiales porosos pueden resultar especialmente difíciles de limpiar cuando el moho penetra en ellos.

Por este motivo, hay varias precauciones que conviene tener presentes:

No empapar el colchón: el exceso de líquido puede penetrar en las capas interiores y dificultar el secado.

No mezclar vinagre con lejía: la combinación puede liberar gas cloro, perjudicial para la salud.

Evitar su aplicación sobre moho visible: el vinagre doméstico no garantiza la eliminación del moho en el interior de materiales porosos.

No utilizarlo como desinfectante: el vinagre no sustituye a los productos desinfectantes autorizados para usos específicos.

Respetar las instrucciones del fabricante: determinados tejidos y espumas pueden requerir métodos de limpieza particulares.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) también advierten de que el vinagre doméstico no debe considerarse un sustituto general de los desinfectantes registrados, ya que su eficacia depende del microorganismo y de las condiciones de aplicación.