La modificación cambiará la hora de amanecer y atardecer en gran parte del país (Fuente: Shutterstock).

El próximo cambio de horario en Estados Unidos será el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando Florida, Nueva Jersey, Texas y California y la mayoría de los estados deberán atrasar sus relojes una hora .

A las 2:00 de la madrugada, la hora volverá a ser la 1:00 a.m., según el calendario federal del Daylight Saving Time (DST). La modificación marcará el regreso al horario estándar y permitirá ganar una hora durante esa madrugada.

Llega el próximo cambio de horario y los relojes deberán actualizarse

El cambio de horario en EE.UU. está programado para el próximo domingo 1 de noviembre. La fecha responde a la regla federal que establece que el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre.

Los celulares, las computadoras y muchos relojes inteligentes suelen actualizar automáticamente la hora. Sin embargo, hay algunos dispositivos que requieren un ajuste manual, como los relojes de pared, despertadores, relojes de electrodomésticos, relojes radiocontrolados y algunos relojes de automóviles.

El ajuste se conoce en inglés como fall back, una expresión que alude a la acción de retroceder una hora. Shutterstock

Qué estados atrasarán los relojes

La mayoría de los estados deberá modificar sus relojes para volver al horario estándar. Sin embargo, cada uno tiene particularidades relacionadas con sus zonas horarias:

Florida : la mayor parte del estado utiliza el horario del Este, mientras que una zona del noroeste pertenece al horario Central.

Nueva Jersey : aplica el horario del Este y deberá atrasar una hora sus relojes.

Texas : la mayor parte del territorio utiliza el horario Central, pero una región del oeste sigue el horario de la Montaña.

California: utiliza el horario del Pacífico y también deberá atrasar una hora.

La modificación también alcanza a Nueva York, Pensilvania, Georgia, Illinois, Michigan, Ohio, Colorado, Washington y Massachusetts, entre otros.

Estados que no cambiarán la hora

La excepción al cambio de hora abarca a: