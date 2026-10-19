Qué significa la señal de tránsito con una palmera inclinada hacia un lado con fondo amarillo: por qué es importante reconocerla.

Las señales de tránsito forman parte del lenguaje que utilizan las rutas y las calles para advertir a los conductores sobre posibles peligros. Algunas son fáciles de reconocer, pero otras pueden generar dudas por el significado de sus símbolos, como ocurre con el c artel amarillo que muestra un árbol o palmera inclinada hacia un lado .

Este cartel corresponde a la señal preventiva P.30 y advierte sobre la posible presencia de vientos fuertes laterales.

Qué significa la señal de tránsito de la palmera inclinada

La señal P.30 pertenece al grupo de señales preventivas y está representada por la silueta de un árbol inclinado hacia uno de sus lados, acompañada por líneas que representan la acción del viento.

El fondo amarillo también permite identificar que se trata de una señal de advertencia. Según el Sistema de Señalización Vial Uniforme, las señales preventivas tienen como función alertar sobre una circunstancia de la vía que puede resultar sorpresiva o peligrosa para quienes circulan.

Por eso, cuando un conducto encuentra este cartel, debe interpretar que está próximo a un sector donde los fuertes vientos laterales puedan afectar la circulación.

La advertencia no significa que necesariamente haya viento fuerte en ese momento, sino que existe la posibilidad de que se presente ese fenómeno.

La señal puede encontrarse en rutas y caminos expuestos a condiciones de viento, especialmente en zonas abiertas. Su presencia busca que el conductor tenga tiempo para adoptar una conducción más cuidada.

Qué significa la señal de tránsito con una palmera inclinada hacia un lado con fondo amarillo: por qué es importante reconocerla. ChatGPT | Audiencias

Por qué es importante reconocer esta señal al manejar

Las ráfagas laterales pueden modificar de manera repentina la trayectoria de un vehículo y obligar al conductor a realizar correcciones mientras circula. El efecto puede ser especialmente relevante en vehículos con mayor superficie expuesta al viento, como camiones, colectivos, vehículos con remolques y algunas camionetas.

Ante la presencia de esta señal, es recomendable reducir la velocidad, mantener ambas manos en el volante y evitar maniobras bruscas. También es importante aumentar la atención al circular junto a otros vehículos, ya que una ráfaga puede producir movimientos inesperados.

Reconocer el significado del cartel permite anticiparse a una condición potencialmente peligrosa en lugar de reaccionar cuando el viento ya afectó la conducción.

¿Cuáles son los tipos de señales de tránsito en Argentina?

El Sistema de Señalización Vial Uniforme establece distintas categorías de señales según el mensaje que transmiten. Entre las principales se encuentran las preventivas, reglamentarias o prescriptivas, informativas y transitorias: