¿Es posible saber qué planean millones de personas? Aunque parezca ciencia ficción, cada vez que un usuario entra a Google, deja una huella digital que revela sus deseos, preferencias, dudas y apuros.

Con febrero a punto de comenzar, analizamos cómo el “termómetro del amor” se activa en nuestro país: a través de Google Trends, la herramienta gratuita que mide el pulso del buscador, se observa en dónde están puestos el interés y la emoción por el 14 de febrero.

El despertar del romance: análisis del gráfico de 30 días

Al observar la curva de interés de este mes, el comportamiento de los argentinos es muy claro: en la primera quincena de enero, el interés por el Día de los Enamorados es casi nulo (valor cercano a 0).

Así subieron las búsquedas de "San Valentín" en la plataforma más utilizada de Argentina.

Alrededor del 20 de enero aparecen los primeros picos moderados. Es el momento en que los “previsores” empiezan a buscar ideas o promociones para celebrar en pareja.

A partir del 25 de enero, la línea de interés ya no vuelve a bajar y comienza un ascenso sostenido que encuentra su punto máximo el último día del mes (el valor 100) a medida que nos acercamos al 14 de febrero.

¿Qué buscamos cuando googleamos San Valentín?

Más allá del gráfico general, si hacemos “zoom” en la última semana de enero, las consultas relacionadas muestran que los argentinos pasamos de la curiosidad general a la necesidad de soluciones concretas.

Estas son las consultas más fuertes alrededor de la búsqueda "San Valentín" en Google Argentina.

Dudas logísticas

El término “cuándo es san valentín en argentina” entró en estado de Breakout (aumento explosivo), ya que este año la fecha cae sábado y coincide con el inicio del fin de semana largo de Carnaval.

Regalos específicos

Aparecen búsquedas con aumentos superiores al 160% para “uñas de san valentín”, seguidas por “regalos para hombre” y “frases de san valentín”.

Detalles digitales

Los “stickers de san valentín” también muestran un crecimiento del 50%, reflejando que el festejo también pasa por lo que enviamos por WhatsApp.

Google Trends nos confirma que, aunque el amor sea eterno, las ganas de festejarlo en Argentina tienen una fecha de vencimiento muy precisa en el buscador.

Desde el desinterés total de principios de enero hasta la búsqueda desesperada de ideas a finales de mes, los datos nos muestran cómo buscamos ser más previsores.