Cuando abrimos Google por la letra de una canción, podemos estar buscando cualquier cosa: un descubrimiento de Spotify, algo que escuchamos en la radio o esa canción que no podemos sacarnos de la cabeza. Sin embargo, hay momentos en que esas búsquedas se concentran y empujan en una misma dirección. El análisis de las canciones más googleadas en Argentina durante las últimas semanas muestra que ese fue el caso: las letras que más se buscaron no fueron las de los temas del momento sino las de canciones ligadas a la Historia. Para rastrear esas búsquedas usamos Google Trends, una plataforma gratuita que permite ver, en tiempo real o a lo largo del tiempo, qué términos busca la gente en Google. Con solo ingresar una palabra o frase, elegir un período y seleccionar el país, la herramienta devuelve un gráfico de interés a lo largo del tiempo y dos listados: los temas relacionados y las consultas relacionadas. Para este análisis tomamos dos muestras: los últimos 30 días y la última semana de marzo y el contraste entre ambas es donde encontramos la información más clara. El dato se explica por el contexto: en las semanas previas al 24 de marzo las escuelas trabajan la fecha, los medios la abordan y la gente busca las canciones que acompañan desde hace décadas. La cigarra y La memoria son dos de las más asociadas a esa conmemoración, y su presencia total en las búsquedas del período lo confirma. Ambas letras son marcadas como Breakout, es decir que sus búsquedas superaron el 5.000% de crecimiento en relación al período anterior. Al reducir la muestra a los últimos 7 días, el mapa de búsquedas cambió. “Hosanna canción católica letra”, aparece en el primer lugar de las consultas relacionadas como Breakout y la explicación es directa: la última semana de marzo coincide con el inicio de Semana Santa, y “Hosanna” es uno de los cantos más asociados a la liturgia católica de ese período. Le sigue “younger you miley cyrus letra español” con un 2.800% de crecimiento, lo que muestra que no todo en la semana fueron efemérides: el hit reciente de Miley Cyrus se coló entre las búsquedas con fuerza propia porque cualquier persona querría saber qué dice Miley cuando canta “younger than you” en nuestra lengua. De cara a la conmemoración de Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas el 2 de abril, toma fuerza “marcha de las malvinas” y “marcha de malvinas letra” con un 300% de crecimiento cada una, y “canción de malvinas letra” con un 250%.