En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos. En el transcurso del sábado, 11 de abril de 2026, la población de España celebra el Día Mundial del Parkinson, considerado día no festivo, para mantener viva la memoria histórica del país. El Día Mundial del Parkinson, que se celebra el 11 de abril, tiene como objetivo concienciar a la población sobre esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo. Esta fecha fue establecida en 1997 por Parkinson's Europe, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y coincide con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, el neurólogo que describió por primera vez la enfermedad en 1817. La enfermedad de Parkinson es una condición crónica y progresiva del sistema nervioso que causa daños neurológicos severos, afectando el control y la coordinación de los movimientos del cuerpo. Los síntomas, que incluyen rigidez muscular y temblores, aparecen de forma gradual y pueden impactar significativamente la calidad de vida de quienes la padecen. La celebración del Día Mundial del Parkinson busca no solo aumentar la visibilidad de la enfermedad, sino también fomentar la comprensión y empatía hacia los pacientes y sus familias. A través de campañas de concienciación y actividades comunitarias, se pretende reducir el estigma asociado a esta patología y promover una mejor calidad de vida para quienes la enfrentan. Para celebrar el Día Mundial del Parkinson, es importante informarse sobre la enfermedad y sus efectos en quienes la padecen. Participar en foros y conferencias, tanto presenciales como virtuales, permite empatizar con los afectados y comprender mejor sus desafíos diarios. Además, se puede contribuir a la causa mediante labores de voluntariado y donaciones a instituciones y fundaciones que trabajan en la investigación y apoyo a pacientes con Parkinson. Estas acciones ayudan a visibilizar la enfermedad y a mejorar la calidad de vida de quienes la sufren.