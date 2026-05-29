Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 29 de mayo.

Estas son las efemérides del 29 de mayo

1917: Nace en Brookline (EE.UU.) John F. Kennedy, trigésimo quinto presidente de EE.UU. Durante su mandato habrá de hacer frente a graves crisis internacionales, sobre todo con los misiles de Cuba en octubre de 1962 y la construcción del muro de Berlín en 1961. También obtendrá éxitos tales como el Tratado para la prohibición de los ensayos nucleares, antes de ser asesinado en noviembre de 1963.

(Hace 109 años)

1892: En Sala Capriasca, Suiza, nace la escritora y poetisa argentina Alfonsina Storni, perteneciente, junto con la uruguaya Delmira Agustini y la chilena Gabriela Mistral, a la generación hispanoamericana posmodernista.

(Hace 134 años)

1860: El virtuoso compositor y pianista español Isaac Albéniz, nace en Camprodón, (Gerona, España). Compondrá la ópera cómica "Pepita Jiménez", para él su obra favorita, aunque su obra maestra y más universal será sin duda la suite para piano "Iberia", que constará de cuatro cuadernos con tres piezas cada uno.

(Hace 166 años)

1630: En Londres, Inglaterra, nace Carlos II que será coronado rey de Inglaterra el 29 de mayo de 1660, tras la muerte de Oliver Cronwell, ya que su padre, Carlos I, será ejecutado en 1649 tras la Guerra Civil Inglesa como resultado de la cual, la monarquía será abolida y el país se convertirá en una república bajo el mando de Cromwell, convertido en Lord Protector.

(Hace 396 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1958: En su lugar de exilio, San Juan de Puerto Rico, fallece el poeta español Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura en 1956. Siempre anduvo buscando la belleza y la poesía pura. En su obra describió la melancolía, la música y el mar. Es el autor de "Platero y yo", preciosa narración lírica que recrea de manera poética la vida y muerte del burro Platero.

(Hace 68 años)

1814: Muere en Malmaison (Francia) Josefina, la primera esposa de Napoleón y emperatriz hasta su divorcio en 1809.

(Hace 212 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este viernes

El evento más importante destacado es el nacimiento de John F. Kennedy en 1917, quien se convirtió en trigésimo quinto presidente de EE.UU. Su presidencia estuvo marcada por crisis internacionales significativas, como la de los misiles de Cuba y la construcción del muro de Berlín, así como por logros en la diplomacia nuclear, lo que tuvo un impacto profundo en la historia moderna.