¿Qué preguntan los argentinos a Google cuando se acerca Navidad?

¿Qué pasa por nuestra cabeza cuando se acerca Navidad? Más allá de las corridas de fin de año y la planificación de las cenas, los reencuentros o las despedidas, existe un rincón digital donde nuestras dudas, deseos y tradiciones quedan registrados con precisión.

Google Trends, la herramienta gratuita que mide el pulso de las búsquedas en el buscador más utilizado en Argentina, funciona como un termómetro del interés de los argentinos.

¿Qué buscamos en Google al momento de armar el arbolito?

Las consultas asociadas a la búsqueda de “árbol de navidad”, en la víspera del armado de clásico, que tuvieron un crecimiento explosivo (Breakout) reflejan dudas que van desde lo práctico hasta lo simbólico.

Google Trends

Guías prácticas y estéticas

La mayor parte de las consultas están centradas en la búsqueda de inspiración e ideas así como guías rápidas para resolver el armado o ubicarlo:

La estética fue una prioridad , con consultas sobre “decoración de árbol de navidad blanco” e “ ideas de como decorar el árbol de navidad ”.

Tutoriales: el proceso físico de la decoración generó búsquedas como “ como armar un arbol de navidad ”.

Soluciones creativas: la falta de espacio o de tiempo llevó a buscar alternativas ingeniosas, como “como hacer un árbol de navidad en la pared”.

Significado y fechas clave

El interés no fue solo práctico, sino también cultural y simbólico, con búsquedas que buscaban entender la tradición:

Simbolismo: Las consultas sobre el sentido de la celebración se dispararon, destacándose “significado de los adornos del árbol de navi...” (navidad) y “ cuál es el significado del árbol de navidad ”.

Supersticiones: También se buscó información sobre rituales , con la consulta “que poner en el árbol de navidad para la bu...” (buena suerte).

Fin de la celebración: La búsqueda sobre el final de la tradición, “cuando se desarma el árbol de navidad”, mostró un crecimiento del +190%.

Las búsquedas navideñas más curiosas

Entre las consultas que entraron en Breakout se encuentran aquellas que reflejan una curiosidad particular:

“árbol de navidad feo”.

“imagen de árbol de navidad para colorear”.

Por otro lado, preguntas como “cuánto falta para navidad” (+180%), “qué día es navidad” (+200%) o “qué día cae navidad 2025” (+170%) ayudan a planificar tanto compras como días de descanso.

Incluso la previsión del final de la fiesta está presente: la duda sobre “cuando se desarma el árbol de navidad” ya crecía un +190% incluso antes de haberlo terminado de armar.

Google Trends

De José Feliciano al Obelisco: qué muestra Google Trends

Google Trends no solo nos dice cuándo buscamos, sino que nos permite entrar en la intimidad de las dudas de los usuarios a través de las consultas relacionadas, donde la herramienta muestra su mayor alcance: revela intenciones de compra, necesidades estéticas y hasta búsquedas de significado.

La ansiedad por la llegada del 25 se traduce en preguntas directas como “cuánto falta para navidad” (+180%) y “qué día cae” (+170%).

Google Trends

La búsqueda de “José Feliciano Feliz Navidad” creció un 600%, convirtiéndose en el himno indiscutido de las búsquedas recientes al analizar qué interesa a los internautas sobre Navidad.

Por otro lado, el interés “se federaliza”: la consulta “obelisco navidad” creció un 850%, seguida de cerca por el interés en cómo se preparan ciudades como Rosario (+250%) y Córdoba (+200%) con sus propios arbolitos públicos.