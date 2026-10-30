Diego Maradona se entrevista a él mismo en "La noche del 10". Archivo.

El cumpleaños de Diego Armando Maradona se hizo sentir en las búsquedas de Google al punto de convertirse en tendencia. Este viernes 30 de octubre, cuando se cumplen 66 años de su nacimiento, el nombre del astro registró un crecimiento notable en las consultas realizadas desde Argentina, según los datos de Google Trends.

Esta herramienta pública y gratuita de Google le permite a cualquier usuario conocer qué temas despiertan mayor interés, cómo evolucionan las búsquedas a lo largo del tiempo y cuáles son las consultas relacionadas al término en cuestión.

En el caso de Maradona, por ejemplo, el gráfico de interés a lo largo del tiempo nos permite ver cómo crecieron las búsquedas sobre el 10 durante las últimas 24 horas.

Para hacerlo, Google utiliza una escala de 0 a 100, el valor máximo que marca el momento de mayor interés por ese término dentro del período y la región elegidos.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo. Google

No se trata de una cantidad de búsquedas, sino de una comparación que permite identificar cuándo un tema despierta más atención.

Qué buscaron los argentinos sobre Maradona

La plataforma también permite ir un paso más allá del movimiento de una búsqueda a lo largo del tiempo y conocer qué preguntas hicieron los usuarios.

En el caso del Diez, las consultas que más crecieron estuvieron relacionadas con su cumpleaños como era de esperarse y podemos verlas en el panel de consultas relacionadas.

Consultas relacionadas. Google

¿Qué significa que todas las queries figuren con la etiqueta “Breakout”. Lo que muestra la etiqueta es que esas búsquedas crecieron más de un 5.000% frente al período anterior que Google toma como referencia. No quiere decir que sean las más buscadas en cantidad, sino que su crecimiento fue especialmente alto.

Igualmente, el interés por Maradona no quedó limitado a su edad y su cumpleaños. Entre las consultas que más crecieron también aparecen búsquedas vinculadas con su archivo fotográfico.

Consultas relacionadas. Google

Cómo saber qué buscan los argentinos en Google

Google Trends está disponible de forma gratuita y se puede consultar desde su sitio web. Sólo hay que escribir una palabra o un tema en el buscador para ver cuánto interés despertó en un período determinado.

La herramienta permite filtrar los resultados por país, fecha y categoría, y comparar dos o más términos. También muestra en qué regiones se buscó más una palabra y cuáles fueron las consultas relacionadas que crecieron durante ese período.