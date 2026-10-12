Las compras a través de comercio electrónico están protegidas por la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240).

Comprar por internet ofrece comodidad y agilidad, pero el incumplimiento en la entrega del producto es una de las problemáticas más frecuentes que enfrentan los usuarios del comercio electrónico.

En la Argentina, las transacciones a distancia están amparadas por la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 24.240) y el Código Civil y Comercial de la Nación, normativas que establecen responsabilidades estrictas para los proveedores y otorgan garantías concretas al comprador frente a la demora o la falta de envío.

Para ejecutar un reclamo con éxito, resulta indispensable conocer el marco normativo, conservar los comprobantes de la operación y seguir los pasos administrativos adecuados ante la falta de respuesta del vendedor.

Documentación clave y qué exigirle al proveedor de forma inmediata

Ante la falta de entrega en la fecha pactada, el comprador no debe limitarse a esperar ni depender de canales informales como chats automáticos.

El primer paso consiste en reunir todas las pruebas que acrediten la transacción y la promesa de entrega para respaldar el reclamo posterior.

Entre la documentación obligatoria que se debe conservar se encuentran:

Factura o comprobante de pago : recibo fiscal, resumen de tarjeta de crédito o comprobante de transferencia bancaria.

Confirmación de la compra : correos electrónicos o mensajes donde conste la descripción del producto, el precio abonado y la fecha límite de entrega acordada.

Número de seguimiento ( tracking ) : código proporcionado por el proveedor o la empresa de correo contratada.

Capturas de pantalla: registro de la oferta pública, las condiciones del envío y las conversaciones previas con el centro de atención al cliente.

Con estos elementos, el consumidor puede intimar formalmente al vendedor exigiendo el cumplimiento del contrato.

Ante la falta de entrega en la fecha pactada, el comprador no debe limitarse a esperar ni depender de canales informales como chats automáticos.

De acuerdo con el Artículo 10 bis de la Ley 24.240, ante el incumplimiento del plazo de entrega el comprador tiene derecho a optar por tres alternativas legales: exigir el cumplimiento forzado de la obligación, aceptar un producto equivalente o rescindir el contrato con la devolución total del dinero abonado más los daños y perjuicios que correspondan.

Cómo iniciar el reclamo oficial y qué hacer si la empresa no responde

Si la empresa ignora los reclamos previos y no ofrece una solución satisfactoria, el usuario debe recurrir a las vías administrativas de resolución de conflictos.

Para las operaciones en el territorio nacional, el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales disponen de mecanismos gratuitos de mediación.

El procedimiento formal para realizar la denuncia abarca las siguientes etapas:

Reclamo en la ventanilla única de Defensa del Consumidor: a través del sitio oficial de la : a través del sitio oficial de la Secretaría de Industria y Comercio , se puede ingresar la denuncia presentando los datos del proveedor (CUIT y domicilio) junto con la documentación probatoria. Instancia de mediación en COPREC: en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) cita a las partes a una audiencia virtual para negociar un acuerdo con la intervención de un conciliador oficial. Plazo de arrepentimiento de 10 días: para toda compra por internet, el Artículo 34 de la ley contempla el derecho de revocación. El cliente puede arrepentirse de la compra dentro de los 10 días corridos contados desde que recibe el producto o se celebra el contrato, sin costo alguno y debiendo el proveedor hacerse cargo de los gastos de devolución.