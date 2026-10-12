La Asignación Familiar por Hijo que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no tiene el mismo valor para todos los beneficiarios.

El monto mensual depende de los ingresos del grupo familiar y puede variar según la zona de residencia o de trabajo.

Los hogares con menores ingresos acceden al importe más alto, mientras que aquellos que se ubican en los tramos superiores reciben una suma menor, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

ANSES: quiénes pueden cobrar la Asignación Familiar por Hijo

La prestación está destinada a distintos grupos de beneficiarios. Entre ellos se encuentran los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, trabajadores rurales y de temporada, titulares de la Prestación por Desempleo y jubilados y pensionados que reúnen las condiciones previstas por el organismo.

También pueden acceder quienes cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), titulares de pensiones no contributivas y veteranos de guerra, según las condiciones de cada prestación.

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo se rige por un sistema de ingresos y categorías que determina cuánto cobra cada beneficiario.

Cuánto se cobra por la Asignación Familiar por Hijo en octubre de 2026

El importe mensual se define según el ingreso del grupo familiar (IGF), que se utiliza para determinar en qué tramo se encuentra cada hogar.

La escala contempla cuatro categorías de ingresos para la asignación por hijo en la zona general.

Según la tabla de asignaciones familiares correspondiente a octubre de 2026, los montos son los siguientes:

Ingreso familiar (IGF) Zona general Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Hasta $1.212.301 $78.304 $78.304 $168.837 $156.380 $168.837 De $1.212.301,01 a $1.777.957 $52.821 $69.759 $104.487 $138.945 $138.945 De $1.777.957,01 a $2.052.708 $31.949 $62.877 $94.350 $125.561 $125.561 De $2.052.708,01 a $6.419.726 $16.487 $32.231 $48.232 $63.819 $63.819

Por qué algunas zonas cobran más por la Asignación Familiar por Hijo

La Asignación Familiar por Hijo tiene cuatro escalas de ingresos y montos diferenciales por zona.

El monto de la Asignación Familiar por Hijo no se define únicamente por los ingresos del hogar. También depende de la zona geográfica que corresponda al beneficiario, ya que el sistema contempla importes diferenciales para determinadas regiones del país.

Este esquema establece valores más elevados para algunas zonas, por lo que dos familias con ingresos similares pueden recibir montos distintos por la misma prestación. La diferencia depende de la clasificación territorial prevista en la escala de asignaciones familiares.

Las zonas incluyen provincias completas, como Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y áreas específicas de otras jurisdicciones, como determinados departamentos de Mendoza, Salta, Jujuy y Formosa.

La distribución de las zonas es la siguiente:

Zona 1: comprende Neuquén, La Pampa y Río Negro; los departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos, en Formosa; determinados distritos de los departamentos de Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael, Malargüe, Maipú y Rivadavia, en Mendoza; y el departamento de Orán, en Salta, con excepción de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano.

Zona 2: incluye a toda la provincia de Chubut.

Zona 3: abarca el departamento Antofagasta de la Sierra, para la actividad minera, en Catamarca; los departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi, en Jujuy; y los departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y General San Martín, en Salta, excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano.

Zona 4: comprende las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz, además de las Islas del Atlántico Sur.

Quiénes cobran el monto máximo de la Asignación Familiar por Hijo

El importe más alto de la escala corresponde a los beneficiarios cuyo ingreso familiar se encuentra dentro del primer tramo.

En octubre de 2026, las familias con ingresos de hasta $1.212.301 pueden cobrar $78.304 mensuales por hijo en la zona general .

Sin embargo, el monto más alto de la escala corresponde a los beneficiarios de la zona 2 y la 4, donde el importe asciende a $168.837 por hijo para ese mismo tramo de ingresos.

A medida que aumentan los ingresos del hogar, el monto de la asignación disminuye. Por eso, dos familias que reciben la misma prestación pueden cobrar importes diferentes, aunque tengan la misma cantidad de hijos.

Para determinar el monto que corresponde, ANSES considera los ingresos declarados y registrados del grupo familiar, además de los límites individuales establecidos para acceder al beneficio.

En qué casos corresponde cobrar el monto mínimo

El importe más bajo de la escala general corresponde al cuarto tramo de ingresos. En octubre de 2026, este rango comprende a los hogares cuyos ingresos familiares superan los $2.052.708 y no exceden los $6.419.726.

En esos casos, el monto de referencia es de $16.487 mensuales por hijo . No obstante, estar dentro de ese tramo no alcanza por sí solo para garantizar el cobro: también deben respetarse los topes individuales.

Por ejemplo, si uno de los integrantes del grupo familiar percibe más de $3.209.863 mensuales, el hogar queda excluido de las asignaciones familiares , aunque la suma de los ingresos de todos sus integrantes no supere el máximo familiar.

Cuáles son los requisitos para cobrar la asignación

Más allá de respetar los límites de ingresos, se necesita cumplir con otras condiciones del programa. Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener actualizados los datos personales y los vínculos familiares en ANSES.

Que el hijo sea menor de 18 años, soltero y resida en el país.

Cumplir con las condiciones laborales o previsionales correspondientes a la categoría del titular.

En el caso de hijos con discapacidad, no rige el límite de edad, aunque se deben cumplir los requisitos y contar con la autorización de ANSES.