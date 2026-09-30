Los consumidores que realizan una compra a distancia o fuera de un establecimiento disponen de 14 días para desistir del contrato

En España, los consumidores que realizan una compra a distancia o fuera de un establecimiento disponen de 14 días para desistir del contrato sin necesidad de justificar su decisión, según el Centro Europeo del Consumidor de España.

Este mecanismo, conocido como derecho de desistimiento, permite cancelar una compra dentro del plazo legal sin que el comerciante pueda imponer una penalización por hacerlo. Sin embargo, existen determinados casos en los que el consumidor puede tener que asumir algunos costes relacionados con la devolución.

Además, existen ciertas compras y contrataciones en las que este derecho no es aplicable debido a la naturaleza del bien o servicio adquirido.

De todas formas, cuando el consumidor ejerce correctamente el desistimiento, el comerciante deberá reembolsar los pagos recibidos, incluidos los gastos de entrega ordinarios, sin demora indebida y en un plazo máximo de 14 días desde que haya sido informado de la decisión.

Cómo ejercer el derecho de desistimiento y en qué compras no se aplica

Para ejercer el derecho de desistimiento, es necesario que el consumidor comunique de forma inequívoca a la empresa su decisión de desistir del contrato. Para ello, podrá utilizar el formulario de desistimiento facilitado por el comerciante u otra declaración que exprese su decisión.

El momento desde el que comienzan a contarse los 14 días depende del tipo de contrato. En los servicios, el plazo comienza desde la celebración del contrato, mientras que en la compra de bienes se cuenta desde que el consumidor recibe el producto.

Por otro lado, el comerciante puede ofrecer al consumidor la alternativa de enviar electrónicamente el formulario de desistimiento, aunque también podrá hacerlo a través del sitio web del comerciante. En estos casos, el comerciante se comunicará con el consumidor para notificar la recepción formal del desistimiento.

Los consumidores deben comunicar inequívocamente a la empresa su decisión de desistir del contrato. Magnific

Asimismo, el derecho de desistimiento puede no ser adecuado en ciertos casos. Por ejemplo, para los bienes personalizados o confeccionados según las especificaciones del consumidor.

El derecho tampoco aplica a los productos que puedan deteriorarse o caducar rápidamente, bienes precintados que hayan sido abiertos por razones de higiene o salud y algunos servicios contratados para una fecha concreta, como alojamientos, alquiler de vehículos o actividades de ocio.

De la misma forma, el derecho no aplica respecto a los servicios contratados para una fecha concreta, como reservas de alojamiento, alquiler de vehículos o actividades de ocio. Esto se debe a que su cancelación puede impedir que el comerciante vuelva a ofrecer esa plaza o servicio a otro cliente.

Cómo deberá hacerse el reembolso en el caso de desistimiento

En el caso de producirse el desistimiento, se le devolverá al consumidor los pagos que haya realizado, incluidos los gastos de entrega sin ninguna demora indebida. Como plazo máximo, podrán pasar 14 días a partir de la fecha en que se haya informado la decisión de desistir para que se efectúe el reembolso.

Sin embargo, en el caso de la compra de bienes, la empresa podrá retener el reembolso hasta haber recibido el producto o hasta que el consumidor presente una prueba de que lo ha devuelto. Esta condición no se aplica cuando el propio comerciante se haya ofrecido a recoger el producto.

En caso de ejercer el derecho de desistimiento, se reintegrará al consumidor la totalidad de los importes abonados, con los gastos de entrega incluidos. Shutterstock

Qué costes adicionales puede tener que asumir el consumidor al desistir de una compra

Existen casos en los que el consumidor deberá asumir costes adicionales, por más de que la cancelación de la compra dentro de los plazos legales establecidos sea gratuita. Por ejemplo, Por ejemplo, según los artículos 107 y 108 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el coste directo de devolver el producto puede corresponder al consumidor, siempre que el comerciante le haya informado previamente de esta obligación.

De la misma forma, quedan excluidos del reintegro los gastos adicionales producto de la modalidad de entrega elegida, en caso de que la misma sea más costosa que la entrega ordinaria.

También, puede producirse en casos en que el consumidor tenga que responder por una pérdida de valor de un producto en caso de que haya sido manipulado más allá de lo necesario para comprobar sus características o funcionamiento.

Por último, puede existir un coste cuando el consumidor haya solicitado que un servicio comience antes de finalizar el plazo de desistimiento. Si el consumidor decide desistir, deberá abonar la parte proporcional del servicio que haya sido prestada hasta el momento.