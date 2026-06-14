Se viene la tormenta del año con 24 horas seguidas de lluvias intensas y fuertes vientos de casi 100km/h: cuáles son las zonas más afectadas

Este domingo se presenta como una jornada muy inestable en gran parte de España debido al debilitamiento del anticiclón y la llegada de una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo en múltiples regiones, especialmente en el interior peninsular.

Según el pronóstico, las zonas más afectadas por esta situación serán ambas mesetas, la cordillera Cantábrica, el oeste de Galicia, Extremadura, los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos más orientales y la cordillera Subbética.

En estas áreas se esperan chubascos y tormentas que pueden ser intensas, con rachas de viento muy fuertes y posible caída de granizo.

Se viene la tormenta del año con 24 horas seguidas de lluvias intensas y fuertes vientos de casi 100km/h: cuáles son las zonas más afectadas AEMET

El pronóstico detallado por cada comunidad para este domingo 14 de junio

Galicia vivirá abundante nubosidad de evolución con chubascos y tormentas por la tarde, especialmente en el sur y sureste del interior. Las temperaturas máximas bajarán en general.

En el Principado de Asturias , son probables chubascos y tormentas en la Cordillera durante las horas centrales, que podrían ser fuertes y con granizo. No se descartan en otros puntos del interior. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso.

Cantabria registrará chubascos y tormentas en el interior, con potencial fuerte y granizo en zonas como Liébana, Campoo y Los Valles.

El País Vasco presentará intervalos de nubosidad de evolución en el interior con tormentas asociadas, chubascos dispersos y posibilidad de granizo, principalmente en Araba.

Castilla y León será una de las comunidades más afectadas, con chubascos generalizados, más frecuentes e intensos en el tercio occidental, acompañados de tormentas fuertes y granizo. El viento será más intenso y racheado en las zonas de tormenta.

En Navarra se desarrollará nubosidad de evolución por la tarde con algún chubasco aislado y probables tormentas.

La Rioja espera chubascos con tormenta, más probables en la sierra.

Aragón tendrá chubascos dispersos con tormenta por la tarde en el Pirineo y el sistema Ibérico.

Cataluña registrará chubascos ocasionales con tormenta en el Pirineo, sin descartar que sean fuertes en el sector oriental.

Extremadura prevé chubascos con tormenta, localmente fuertes en el norte montañoso y zonas próximas a Portugal.

En la Comunidad de Madrid , los chubascos dispersos con tormentas comenzarán en la sierra a mediodía y se extenderán por la tarde. Pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y posible granizo.

Castilla-La Mancha también verá chubascos y tormentas que empezarán en zonas de montaña y se extenderán por la tarde (menos probables en el sureste de Albacete), con rachas muy fuertes de viento y ocasional granizo.

Andalucía tendrá en su interior chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas, más probables e intensos por la tarde, con rachas de viento ocasionalmente muy fuertes.

En el este peninsular, el extremo sur y Baleares predominarán cielos despejados o con alguna nube alta.

En las Islas Canarias se esperan cielos nubosos en el norte y despejados en el sur, con viento del nordeste moderado y alguna racha ocasional muy fuerte en ciertas zonas.

La evolución de las temperaturas y el viento en España

Las temperaturas máximas subirán en el arco mediterráneo y Baleares, mientras bajarán en el resto del país. Se podrán superar los 35°C en los valles del Tajo y Guadiana y los 36-38°C en el valle del Ebro.

Se viene la tormenta del año con 24 horas seguidas de lluvias intensas y fuertes vientos de casi 100km/h: cuáles son las zonas más afectadas. Foto: Shutterstock

Las mínimas bajarán en el suroeste, pero subirán en el resto, con ascensos notables en el alto Ebro. Se esperan noches tropicales (sin bajar de 20°C) en los valles del Tajo y Guadiana y litorales mediterráneos.

El viento soplará moderado y variable en el litoral cantábrico, flojo en el tercio este y Baleares (con brisas), y flojo del oeste en el interior peninsular. En zonas de tormenta, las rachas serán muy fuertes, de hasta 90 km/h.

Esta inestabilidad se concentrará principalmente entre las horas centrales del día y la tarde-noche en las zonas mencionadas, con nubosidad de evolución diurna que favorecerá el desarrollo de tormentas. Se recomienda seguir las actualizaciones de Aemet ante la posibilidad de fenómenos localmente intensos.