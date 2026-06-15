El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre la llegada de un sistema de tormentas que provocará lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente, fuertes ráfagas de viento e incluso caída de granizo en varios estados durante las próximas horas.

Los especialistas explicaron que la combinación de humedad, inestabilidad atmosférica y el avance de diversos sistemas meteorológicos favorecerá la formación de nubes de gran desarrollo vertical, capaces de generar fenómenos severos. Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada y extremar precauciones.

Tormentas severas avanzan sobre varias regiones: cuáles serán las zonas más afectadas

Los pronósticos indican que las precipitaciones más intensas se concentrarán en diversas regiones del país, donde podrían acumularse importantes cantidades de agua en poco tiempo.

Además de las lluvias, se esperan tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, capaces de generar condiciones peligrosas para quienes permanezcan al aire libre durante los eventos meteorológicos.

Las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias intensas son Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, estados donde las autoridades mantienen vigilancia debido al potencial de acumulados significativos de agua.

También se prevén precipitaciones importantes en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca y Chiapas, donde no se descarta la caída de granizo y ráfagas de viento asociadas a las tormentas.

En el centro del país, la Ciudad de México tendrá intervalos de chubascos y tormentas durante la tarde y la noche, mientras que en el Estado de México las lluvias podrían ser más intensas, especialmente en las regiones norte, centro y oriente de la entidad.

Alerta del SMN: tormentas severas con lluvias intensas, granizo y descargas eléctricas afectarán a varios estados de México Shutterstock

Advierten por caída de granizo y ráfagas de viento que podrían provocar daños

Uno de los fenómenos que más preocupa a los meteorólogos es la posible caída de granizo en algunas zonas bajo alerta. Dependiendo de la intensidad de las tormentas, las piedras de hielo podrían alcanzar tamaños considerables y ocasionar daños en vehículos, techos, cultivos y tendido eléctrico.

A esto se sumarán fuertes ráfagas de viento que podrían superar velocidades significativas, con capacidad para derribar ramas, anuncios publicitarios y objetos mal asegurados. Las autoridades recomiendan retirar elementos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar refugiarse bajo árboles durante las tormentas.

Descargas eléctricas peligrosas: las recomendaciones para mantenerse a salvo

La elevada actividad eléctrica prevista representa otro de los principales riesgos asociados a este episodio meteorológico. Los especialistas recuerdan que los rayos pueden impactar a varios kilómetros del núcleo principal de una tormenta, por lo que es importante actuar con anticipación.

Entre las recomendaciones se encuentra evitar actividades al aire libre, alejarse de cuerpos de agua, desconectar aparatos eléctricos sensibles y buscar refugio en construcciones seguras. También se aconseja no permanecer en espacios abiertos ni bajo estructuras metálicas mientras duren las tormentas.