Se aproxima la peor ola polar del año con lluvias intensas, granizo y fuertes vientos: confirman zonas con temperaturas bajo cero

Una nueva ola polar avanza sobre el extremo sur del país y ya encendió las alertas meteorológicas por temperaturas bajo cero, lluvias persistentes, ráfagas intensas y posibles precipitaciones con granizo en distintas localidades de Tierra del Fuego.

Los pronósticos anticipan jornadas marcadas por el frío extremo y condiciones inestables que afectarán especialmente a ciudades del sur argentino durante los próximos días.

Frío extremo y ráfagas que superarán los 50 km/h

En Tolhuin, las temperaturas mínimas llegarán hasta los -1°C durante la semana, mientras que las máximas apenas rondarán entre los 2°C y 6°C.

Además del descenso térmico, el pronóstico prevé fuertes vientos con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. Hacia el jueves y viernes se esperan lluvias aisladas y un aumento de la inestabilidad climática.

Lluvias y sensación térmica bajo cero

Río Grande también quedará bajo el impacto de la ola polar con mínimas cercanas a 1°C y máximas que no superarán los 8°C.

SMN

El mal tiempo se intensificará entre jueves y viernes con probabilidad de lluvias y ráfagas intensas que podrían superar los 50 km/h. Las condiciones podrían provocar una sensación térmica aún más baja debido al viento constante en la región.

Ushuaia: nevadas, lluvias y temperaturas negativas

En Ushuaia, el escenario será todavía más extremo. La capital fueguina registrará temperaturas mínimas de hasta -2°C y máximas que oscilarán entre los 2°C y 6°C.

El pronóstico anticipa lluvias, posibles nevadas y fuertes vientos hacia el cierre de la semana. Además, las ráfagas podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h, generando jornadas de intenso frío y complicaciones para la circulación.

Cuándo llegará el pico de frío

Según las previsiones meteorológicas, el momento más crítico de la ola polar se sentirá entre el jueves y el sábado, cuando coincidirán las temperaturas más bajas con lluvias y ráfagas intensas en gran parte de Tierra del Fuego.

Las autoridades recomiendan extremar cuidados ante el frío, evitar exposiciones prolongadas al aire libre y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del clima.