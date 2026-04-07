La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro inmediato de todos los comercios de uno de los medicamentos más usados contra el resfrío por una falta grave al código sanitario que podría devenir en un eventual peligro para los usuarios. La medida se hizo efectiva a través de la página oficial del organismo de control de salud, pero no fue publicada en el Boletín Oficial. En el comunicado, se informó que que se trata de un "producto apócrifo" que no contiene los registros correspondientes. El organismo de control sanitario informó que la firma Delva de Argentina S.A. realizó de forma voluntaria el retiro del mercado de todos los lotes de los productos rotulados como: ANMAT informó que los productos son de uso externo, pero no son inyectables. Por otro lado, en el comunicado oficial, se advirtió que se tomó la decisión ya que “se trata de productos no autorizados” y sin la aprobación reglamentaria. Estos productos se utilizan en las nebulizaciones, uno de los tratamientos más comunes para tratar los resfríos y los problemas respiratorios. Desde la ANMAT advirtieron que, al no existir registro ni trazabilidad, no es posible garantizar la calidad, seguridad ni eficacia del medicamento. Por ese motivo, se considera que su uso representa un riesgo sanitario. La disposición establece que ningún lote ni presentación puede venderse en el país hasta que la empresa valide la situación de estos productos ante las autoridades. La medida se enmarca en los controles habituales que realiza el organismo para evitar la circulación de productos médicos irregulares. En este contexto, desde la ANMAT recomiendan evitar el consumo de medicamentos sin autorización oficial y adquirirlos únicamente en canales habilitados, donde se garantice su procedencia y condiciones sanitarias. La ANMAT explicó que “están realizando el seguimiento del retiro del mercado” y también detalla en el anexo de sus resoluciones las diferencias existentes entre productos originales y unidades falsificadas. Las alteraciones no solo radican en el registro, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original. “En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde", sumaron. El correo de contacto es pesquisa@anmat.gob.ar y en el mensaje se deberá detallar la situación completa con fotos del rótulo.