Las alternativas naturales se convirtieron en las más elegidas para el hogar por quienes evitan el uso de productos químicos. Un nuevo truco casero gano popularidad: mezclar cáscaras de palta con vinagre. Su doble beneficio, como limpiador y como abono para plantas, lo convierten en la opción más elegida. Las cáscaras cuentan con aceites naturales que ayudan a aflojar la suciedad y la grasa que suelen pegarse en lugares como la mesada, la campana extractora y los azulejos. El vinagre toma estas propiedades de la palta y las potencia gracias a su acción limpiadora y antibacteriana. Es una gran opción para quienes buscan soluciones naturales sin químicos. Dentro de sus principales beneficios se encuentran: Para preparar el limpiador ecológico solo se deberán seguir los siguientes pasos: Además de su potente acción limpiadora, la mezcla puede usarse como abono para plantas por su aporte en materia orgánica y potasio. Se deberá realizar el mismo procedimiento, pero en vez de dejar reposar 10 días, solo bastará con 48 horas. Luego, es sumamente importante diluir 1 parte por 10 de agua para no dañar el suelo. Se aconseja regar con esta agua cada 15 días para potenciar su efecto antiplagas.