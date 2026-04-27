En los últimos años, los trucos caseros volvieron a ganar popularidad en hogares de todo el mundo. Entre ellos, uno en particular llamó la atención por su simpleza: mezclar café usado con vinagre. Esta combinación se presenta como una alternativa práctica para algunas tareas cotidianas de limpieza, aunque conviene conocer sus alcances reales. Con el paso del tiempo, cada vez más personas buscan soluciones económicas y sostenibles. En ese contexto, reutilizar residuos como el café y combinarlos con productos básicos como el vinagre se volvió una tendencia que crece en redes y recomendaciones domésticas. La mezcla de café usado con vinagre puede tener algunos usos puntuales en el hogar. Uno de ellos es como limpiador casero para suciedad superficial: el vinagre aporta acidez que ayuda a disolver restos de grasa liviana, mientras que la borra del café funciona como un abrasivo suave. Es importante aclarar que no se trata de una reacción química especial. Son dos ácidos suaves combinados con un material granulado, por lo que el resultado es similar al que se logra con otras mezclas caseras como bicarbonato con vinagre o sal gruesa con limón. Entre los usos más frecuentes de esta mezcla se destacan: En cuanto a la reducción de olores, conviene ser cauto: el café seco sí tiene capacidad de absorber aromas, pero al mezclarlo con vinagre se humedece y pierde buena parte de esa propiedad. Además, el vinagre tiene un olor fuerte propio que puede resultar contraproducente. Una de las razones por las que esta mezcla es recomendada es su bajo costo. Tanto el café usado como el vinagre son elementos habituales en el hogar, lo que permite aprovechar recursos sin generar gastos adicionales. Otro punto a favor es su perfil más amigable con el ambiente. Al reutilizar residuos orgánicos se reduce el desperdicio y se promueve un consumo más responsable, aunque su impacto real depende del uso que se le dé. Además, la preparación es sencilla: solo se necesita mezclar los restos de café con una pequeña cantidad de vinagre hasta lograr una pasta. La aplicación puede hacerse directamente sobre algunas superficies, siempre probando antes en un área pequeña. Antes de usar esta mezcla conviene tener en cuenta varias advertencias: