En la búsqueda de un sueño más reparador, muchas personas incorporan hábitos que van más allá de lo tradicional. Algunas corrientes, como el Feng Shui, sostienen que ciertos elementos pueden influir en la energía del ambiente y, en consecuencia, en la calidad del descanso. Dentro de estas prácticas, aparece una recomendación simple, colocar un frasco con semillas de girasol cerca de la cama. Según estas creencias, este gesto funciona como un símbolo que ayuda a generar un entorno más equilibrado durante la noche. El fundamento está en el significado que se le atribuye al girasol. Esta planta suele asociarse con la luz, el crecimiento y la vitalidad, por lo que sus semillas representan una forma de canalizar energía positiva en el espacio donde se duerme. Para quienes siguen estas prácticas, no solo importa el objeto, sino también cómo y dónde se coloca. El frasco debe ser de vidrio, mantenerse limpio y ubicarse en un lugar visible. Una de las recomendaciones más extendidas es apoyarlo sobre la mesa de luz, preferentemente del lado izquierdo de la cama. En el Feng Shui, ese sector está relacionado con la energía emocional y receptiva, lo que favorecería un descanso más armonioso. Además, se sugiere renovar las semillas cada cierto tiempo, como forma de mantener activa esa simbología de renovación y energía. Este tipo de prácticas suele aplicarse cuando se perciben dificultades para dormir, sensación de tensión en el ambiente o inquietud nocturna. La intención es generar una atmósfera más calma sin necesidad de intervenciones complejas. Sin embargo, también se aclara que estos rituales funcionan como complemento y no reemplazan hábitos clave como mantener horarios regulares de sueño o evitar estímulos antes de acostarse. Así como hay lugares recomendados, también existen ubicaciones a evitar. Según estas creencias, no es conveniente colocar el frasco debajo de la cama ni en espacios ocultos, ya que se considera que la energía debe circular sin obstáculos. En esa misma línea, se recomienda no acumular objetos bajo la cama, ya que podrían interferir con el equilibrio del ambiente. En definitiva, más allá de su carácter simbólico, este tipo de prácticas reflejan una idea simple, el entorno también influye en cómo se descansa, y pequeños cambios pueden ayudar a crear una sensación de mayor bienestar.