Tanto en la cocina como en diversos tratamientos de medicina alternativa, el perejil se presenta como una de las hierbas más valiosas que nos ofrece la naturaleza. Esta planta herbácea, originaria del Mediterráneo oriental, ha sido reconocida desde hace al menos 3000 años. Según lo indicado por el portal oficial del Gobierno de México, durante la Edad Media estuvo vinculada a la magia y, en la actualidad, se utiliza para curar el “espanto, la caída de mollera y en Michoacán se emplea para aliviar el dolor de muelas, realizando buches con las hojas y el tallo”. Existen diversos rituales de curación, abundancia y prosperidad. En esta ocasión, le presentamos dos métodos para activar las propiedades mágicas del perejil para atraer prosperidad y riqueza a su vida. De acuerdo con el sitio Amuletos y Talismanes, el perejil tiene la capacidad de renovar la energía, otorgar confianza en uno mismo, proporcionar armonía, aliviar el dolor y la depresión, así como brindar fuerza y vitalidad. Además, es ampliamente utilizado para prevenir enfermedades oculares. Para atraer riqueza, se recomienda situar el perejil en un lugar central del hogar cuando se está en casa, o en el bolsillo izquierdo al salir a la calle. Según el artículo de Amuletos y Talismanes, para llevar a cabo un trabajo de purificación del hogar con perejil, se requerirá un mazo de la planta, agua mineral o de lluvia, un vaso de cristal liso, azúcar y canela. La ceremonia, según se explica, debe realizarse "el mediodía del martes“. Es fundamental que cada habitación de la casa disponga de vasos de cristal con agua, preferentemente de lluvia. En cada vaso, se colocarán unas hojas de perejil, azúcar y canela durante un periodo de 7 días. “Si el perejil se marchita o se deteriora, es indicativo de que está absorbiendo la mala energía. En cambio, si el perejil se mantiene fresco durante esos días, esto sugiere que en la casa solo ocurrirán cosas positivas", concluyen.