El truco, fundamentado en principios del Feng Shui, ha adquirido notoriedad debido a su supuesta capacidad para neutralizar energías densas y fomentar la prosperidad en el hogar. El vinagre constituye uno de los ingredientes más versátiles en el ámbito del hogar. Su uso habitual incluye la limpieza de pisos, cocina o baño. Sin embargo, recententemente se ha popularizado un método poco conocido: rociar vinagre en las cuatro esquinas de un ambiente. Es común ingresar a un espacio y experimentar una sensación particular. Esta percepción es a menudo referida como “energía” y se utiliza para explicar la razón por la cual una persona puede sentirse a gusto o incómoda en determinados lugares o en compañía de ciertas personas. Aunque no es su uso más habitual, el vinagre puede ser empleado para limpiar energéticamente los entornos, transformándolos en lugares más placenteros. De acuerdo con el Feng Shui, esta práctica contribuye a eliminar cargas negativas y a revitalizar la energía del hogar. Los expertos en esta disciplina indican que existen tres áreas fundamentales donde es recomendable aplicar vinagre para disolver bloqueos energéticos: la cocina, el baño y la puerta de entrada. El proceso no se limita a una limpieza física, sino que también demanda intención y atención, hacia el simbolismo que, de acuerdo con el Feng Shui, posee cada espacio del hogar. Los pasos a seguir para hacer el ritual correctamente: