Cuáles son las plantas de hortalizas que son tendencia este 2026 en los hogares.

Durante 2026, las plantas ornamentales podrían compartir protagonismo con una alternativa que combina estética y producción de alimentos: cultivar verduras en macetas. La tendencia apunta a incorporar especies comestibles en balcones, patios y otros espacios reducidos , sin necesidad de contar con una huerta tradicional.

La propuesta fue destacada por Royal Horticultural Society (RHS), una de las principales organizaciones de jardinería del Reino Unido, en sus predicciones para este año.

Según la institución, las variedades de tamaño reducido permiten aprovechar distintos rincones de la casa y, al mismo tiempo, sumar un elemento decorativo que también ofrece una cosecha.

Cuáles son las verduras que serán tendencia para cultivar en macetas en 2026

En su informe, RHS identificó el crecimiento de las llamadas tabletop vegetables, una categoría que reúne verduras de pequeño tamaño pensadas para cultivarse en recipientes y espacios limitados.

Entre las opciones que anticipó para 2026 se encuentran:

Ajíes ornamentales: variedades compactas que producen frutos pequeños y coloridos.

Berenjenas pequeñas: plantas de porte reducido que pueden desarrollarse en macetas.

Pepinos para macetas colgantes: una alternativa que aprovecha el crecimiento de la planta y permite utilizar espacios verticales.

Hierbas aromáticas: siguen siendo una de las opciones preferidas para cultivar en recipientes. La RHS informó que sus ventas aumentaron un 10% durante el último año en sus tiendas.

La característica que une a estas alternativas es que permiten obtener alimentos frescos y al mismo tiempo aportan color, formas y vegetación a los ambientes.

Por eso, la institución considera que algunas variedades pueden competir con las flores cortadas como elemento decorativo.

Por qué cada vez más personas eligen cultivar verduras en casa

La RHS relacionó esta tendencia con distintos factores, entre ellos el aumento del costo de vida y el interés por producir parte de los alimentos que se consumen habitualmente.

Las variedades enanas y compactas también permiten aprovechar mejor los espacios disponibles: las personas que viven en departamentos o tienen balcones pequeños pueden incorporar cultivos sin tener que ocupar una superficie completa a una huerta.

A su vez, estas plantas ofrecen una doble utilidad. Por un lado, permiten decorar el hogar con hojas, flores y frutos; por otro, brindan la posibilidad de cosechar parte de la producción para utilizarla en las comidas.

La propuesta también puede ser atractiva para quienes recién empiezan a cultivar, ya que algunas variedades fueron desarrolladas específicamente para crecer en recipientes y requieren menos espacio que los cultivos tradicionales.

Cómo cultivar verduras en macetas y qué cuidados hay que tener

Elegir la maceta adecuada y un sustrato rico en nutrientes es clave para el desarrollo de la planta. (Foto: Freepik.es)

La RHS explica que muchas hortalizas pueden crecer en macetas, siempre que se elija el tamaño adecuado y se respeten las necesidades de cada especie.

Para comenzar, recomienda tener en cuenta algunos aspectos:

Elegir macetas con buen drenaje: los recipientes deben contar con agujeros en la base para evitar que el agua quede acumulada.

Utilizar recipientes adecuados: el tamaño debe permitir que las raíces se desarrollen. Para muchas verduras, se recomiendan contenedores de al menos 45 centímetros de profundidad y ancho.

Usar sustrato apropiado: conviene elegir compost para macetas, adecuado para el tipo de cultivo.

Controlar el riego: las plantas en recipientes necesitan un suministro regular de agua porque disponen de una cantidad limitada de sustrato.

Aportar nutrientes: la RHS recomienda aplicar fertilizante líquido de uso general cada dos semanas como parte del mantenimiento de los cultivos.

La organización advierte que las plantas cultivadas en macetas pueden secarse con mayor rapidez que las que crecen directamente en el suelo.

Por eso, el seguimiento del riego y el estado del sustrato es fundamental para mantenerlas saludables.

Qué otras plantas comestibles se pueden cultivar en espacios pequeños

Más allá de las variedades destacadas en sus predicciones para 2026, RHS cuenta con una guía específica sobre el cultivo de verduras en recipientes. En la publicación incluye alternativas como zanahorias, remolachas, rábanos, tomates, arvejas, lechugas y espinacas.

También recomienda distintas hierbas aromáticas, entre ellas perejil, cilantro y albahaca, que pueden crecer en macetas y jardineras.

De esta manera, una terraza, un balcón o incluso un pequeño patio pueden convertirse en espacios productivos que generen alimentos listos para consumir en el momento. El punto importante está en elegir especies que se adapten al recipiente y a las condiciones de luz y temperatura del lugar.