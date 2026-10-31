Por qué no hay que barrer la casa en Halloween

Cada 31 de octubre se celebra Halloween, una fecha asociada con antiguas tradiciones, rituales y creencias sobre el mundo espiritual. Mientras muchas personas aprovechan la noche para disfrazarse y participar de fiestas, quienes siguen prácticas esotéricas también tienen sus propias recomendaciones para atravesar esta jornada.

Una de las más llamativas tiene que ver con una tarea cotidiana: barrer la casa. Según la tarotista y especialista en esoterismo Ayelén Romano, de la cuenta Venus and Mars, hacerlo durante la noche de Halloween podría simbolizar la pérdida de la protección y la prosperidad del hogar .

La especialista también compartió una serie de recaudos vinculados con el uso de velas, las lecturas de tarot y los rituales energéticos.

Por qué no se debe barrer la casa durante Halloween

Entre las recomendaciones que difundió Ayelén Romano se encuentra evitar barrer durante la noche del 31 de octubre.

La explicación está relacionada con el simbolismo que algunas tradiciones le atribuyen a la escoba: además de servir para limpiar los espacios, representa la posibilidad de retirar o desplazar aquello que se encuentra en el hogar.

Según esta creencia, barrer durante Halloween podría significar que también se elimina simbólicamente la buena suerte, la prosperidad y la protección de la vivienda.

La especialista recomienda postergar esta tarea para otro momento. Sin embargo, si es necesario limpiar, aconseja hacerlo temprano, durante las primeras horas de la mañana, y dirigir la suciedad hacia la puerta de entrada para que salga de la casa.

Por qué no hay que barrer la casa Imagen ilustrativa (Gemini)

Las cinco cosas que recomiendan evitar durante la noche de Halloween

Además de la limpieza del hogar, las recomendaciones de Venus and Mars incluyen otras actividades que, según esta corriente espiritual, conviene evitar durante la noche de brujas.

1. No dejar velas encendidas sin supervisión

Una de las advertencias está relacionada con el uso de velas. Desde el esoterismo se recomienda tener precaución con los rituales que utilizan fuego y evitar dejar velas prendidas mientras se duerme o cuando no hay nadie presente.

2. Evitar las lecturas de tarot si no se tiene experiencia

Otra de las recomendaciones está dirigida a quienes recién comienzan a practicar la cartomancia. Según Romano, Halloween no sería una fecha adecuada para experimentar con lecturas de cartas sin tener conocimientos previos.

3. No iniciar rituales ni limpiezas energéticas

La lista también incluye evitar comenzar trabajos de magia, sesiones de reiki, manifestaciones, sahumados y otros rituales energéticos durante esta fecha.

De acuerdo con la interpretación de la especialista, la noche de Halloween tendría una energía particularmente cambiante, por lo que recomienda no iniciar prácticas espirituales sin preparación.

4. Evitar los ambientes que generan agotamiento emocional

Para las personas que se consideran especialmente sensibles a los ambientes o a las emociones de los demás, Romano recomienda prestar atención a los encuentros sociales.

La sugerencia es evitar situaciones de tensión y reuniones en las que puedan sentirse incómodas o emocionalmente agotadas. En este punto, la recomendación puede entenderse también como una invitación a respetar los propios límites y elegir los espacios en los que cada persona se siente bien.

5. Llevar elementos de protección personal

Por último, la especialista menciona algunos objetos que, dentro de las creencias esotéricas y religiosas, se utilizan como símbolos de protección.

Entre ellos aparecen la obsidiana y la turmalina negra, dos minerales asociados con la protección energética. También recomienda llevar estampas de San Benito o San Jorge y, para quienes practican la fe católica, agua bendita.

Estos elementos tienen un valor simbólico y espiritual para quienes adhieren a estas tradiciones, aunque no existe evidencia científica de que puedan bloquear energías o proteger físicamente a una persona.

Qué significa Halloween y cuál es su relación con Samhain

El origen de Halloween se relaciona con Samhain, una antigua celebración celta que marcaba el final de la temporada de cosechas y el comienzo de la parte más oscura del año en el hemisferio norte.

Con el paso del tiempo, esta festividad se mezcló con tradiciones cristianas vinculadas al Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre. De la expresión inglesa All Hallows’ Eve, que significa víspera de Todos los Santos, surgió el nombre Halloween.

En torno a Samhain también existían creencias sobre el contacto entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

Esa asociación con lo sobrenatural contribuyó a que Halloween quedara ligado a los espíritus, las brujas y diferentes rituales que todavía forman parte de su imaginario cultural.