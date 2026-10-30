En la temporada de Halloween, los refugios alertan sobre el riesgo que corre este tipo de gatos y cómo cuidarlos.

Halloween es una de las celebraciones más populares de Estados Unidos, caracterizada por los disfraces, las decoraciones y las historias de terror. Sin embargo, esta festividad también genera preocupación entre las organizaciones de protección animal, especialmente por la seguridad de los gatos negros.

Debido a las supersticiones que históricamente vinculan a estos animales con la brujería y la mala suerte, algunos refugios adoptan medidas preventivas durante octubre.

¿Por qué los gatos negros corren peligro durante la temporada de Halloween?

Los gatos negros están asociados desde hace siglos con supersticiones relacionadas con la mala suerte, la brujería y los rituales sobrenaturales. Durante Halloween, estas creencias vuelven a cobrar protagonismo y generan preocupación entre las organizaciones de protección animal.

Según el sitio web de Network for Animals, una organización dedicada a combatir el maltrato animal, existen antecedentes de maltrato hacia estos felinos y preocupación por su posible utilización en prácticas crueles.

Los gatos negros están asociados desde hace siglos con supersticiones relacionadas con la mala suerte, la brujería y los rituales sobrenaturales. Durante Halloween, estas creencias vuelven a cobrar protagonismo y generan preocupación entre las organizaciones de protección animal. Magnific

¿Cuál es la medida que toman los refugios para cuidar a los gatos negros durante esta temporada?

Algunos refugios de animales suspenden temporalmente las adopciones de gatos negros durante octubre, como medida preventiva para evitar que sean adoptados por personas que pretendan utilizarlos en prácticas rituales o causarles algún tipo de daño.

Esta práctica no es universal. Mientras algunas organizaciones restringen las adopciones hasta después del 31 de octubre, otras mantienen sus procedimientos habituales y evalúan individualmente a los interesados.

¿Cuáles son los consejos para los dueños de los gatos negros?

Se recomienda tomar determinadas precauciones para proteger a estos felinos de posibles accidentes y situaciones de estrés:

Mantenerlos dentro de casa, especialmente durante la noche y cuando haya mayor circulación de personas.

Evitar los disfraces, ya que pueden generar incomodidad o estrés en los animales.

Comprobar que tengan microchip, con los datos de contacto actualizados, para facilitar su identificación en caso de pérdida.

Prevenir las fugas, especialmente cuando se abren las puertas para recibir a quienes salen a pedir dulces.

Preparar un espacio tranquilo, donde puedan refugiarse de los ruidos y movimientos propios de la celebración.

Estas recomendaciones también pueden aplicarse a los gatos de otros colores.