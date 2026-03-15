Hay quienes aseguran que pueden anticipar la llegada de la lluvia por las molestias que aparecen en rodillas, manos o espalda. Durante mucho tiempo esta idea fue considerada solo una creencia popular, pero distintos estudios médicos señalan que el clima puede influir en el organismo. Los cambios en las condiciones atmosféricas, especialmente cuando aumenta la humedad o se aproxima una tormenta, pueden generar efectos en los tejidos del cuerpo. Esto suele percibirse con mayor intensidad en personas que tienen problemas articulares o antecedentes de lesiones. La explicación está asociada a las variaciones en la presión atmosférica. Cuando se aproxima un período de lluvia, la presión del aire suele disminuir. En el organismo existen células especializadas conocidas como barorreceptores, que se encargan de detectar estos cambios en la presión externa. Cuando registran una variación, envían señales al sistema nervioso que pueden manifestarse como molestias o dolor en distintas zonas. Las articulaciones, los ligamentos y los tendones contienen muchos de estos receptores. Por eso, ante una caída de la presión atmosférica, el espacio dentro de la articulación puede modificarse levemente, generando tensión en los tejidos que la rodean. Ese pequeño cambio es el que muchas personas perciben como dolor o rigidez. Las personas con artritis, artrosis u otras afecciones articulares suelen ser más sensibles a estas variaciones del clima. En estos casos, el cartílago puede estar desgastado o inflamado, lo que vuelve a la articulación más vulnerable a cualquier cambio en el entorno. Por ese motivo, muchos adultos mayores o pacientes con lesiones previas comentan que el dolor aparece incluso antes de que empiece la lluvia. Existen varias recomendaciones que pueden ayudar a disminuir la rigidez cuando el clima es húmedo. Uno de los consejos más frecuentes de los especialistas es mantenerse en movimiento. La actividad física moderada fortalece los músculos que rodean las articulaciones y mejora la movilidad. Entre las actividades más recomendadas se encuentran: Estos ejercicios ayudan a reducir la presión sobre zonas como rodillas, caderas y tobillos. El calor también suele ser un buen aliado para aliviar la rigidez. Una ducha caliente o el uso de compresas tibias puede relajar los tejidos y facilitar el movimiento al comenzar el día. Además, mantener un peso adecuado resulta importante, ya que el exceso de kilos incrementa la carga sobre las articulaciones. La hidratación y una alimentación equilibrada también contribuyen a mantener los tejidos en mejores condiciones. Cuando se esperan días lluviosos, algunos especialistas recomiendan realizar estiramientos o ejercicios suaves para activar la musculatura. Además de los hábitos saludables, existen productos que pueden colaborar en el cuidado de las articulaciones. Muchos suplementos incluyen nutrientes asociados a la estructura del cartílago y los tejidos conectivos. Entre los más utilizados aparecen: También pueden incorporar vitamina C y aminoácidos, que participan en procesos relacionados con la regeneración de tejidos.