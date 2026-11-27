Este viernes 27 de noviembre llega una nueva edición del Black Friday y Banco Provincia ofrecerá beneficios especiales para quienes quieran aprovechar las promociones.

La propuesta incluye financiación hasta 24 cuotas sin interés en miles de productos de Provincia Compras y opciones para adquirir pasajes de Aerolíneas Argentinas.

Los descuentos y las alternativas de pago estarán disponibles durante fechas determinadas y con tarjetas de crédito emitidas por la entidad. En el caso de los vuelos, habrá financiación especial durante tres días, con distintas cantidades de cuotas según el medio de pago.

Cómo comprar en hasta 24 cuotas sin interés en Provincia Compras

Durante lo que resta del viernes 27 de noviembre, el portal Provincia Compras ofrecerá miles de productos en hasta 24 cuotas sin interés. La promoción estará disponible para quienes paguen con tarjeta de crédito Visa y Mastercard emitidas por el banco.

La financiación alcanzará a artículos de:

Tecnología.

Electrodomésticos.

Hogar

Salud

Deportes

Moda

Herramientas

Rubro

Para comprar es necesario ser cliente de Banco Provincia y generar una cuenta de usuario en la plataforma, con una contraseña personal y secreta.

Aerolíneas Argentinas ofrece pasajes en hasta 12 cuotas sin interés

Aerolíneas Argentinas ofrece pasajes en hasta 12 cuotas sin interés (imagen ilustrativa) Gemini.

Quienes estén organizando sus próximas vacaciones o una escapada también podrán aprovechar una promoción especial de Aerolíneas Argentinas.

El beneficio estará vigente desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de noviembre.

Durante estos tres días, los pasajes podrán adquirirse en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Mastercard de Banco Provincia . Quienes busquen financiarlos con tarjetas Visa emitidas por la entidad tendrán la posibilidad de pagarlos en 6 cuotas sin interés.

¿Cómo solicitar una tarjeta para comprar en el Black Friday?

Ingresar a Tarjetas > Mis Tarjetas > Más opciones. Una vez allí, hacer clic en Contratación de tarjeta de crédito. Completar los datos y listo.

Sí aún no se cuenta con un usuario/a de home Banking se puede gestionar desde este link. Si la persona interesada aún no es cliente/a del Banco, la manera más simple es seguir estos pasos: 1. Descargar la aplicación Cuenta DNI en el celular. 2. Obtener desde allí el usuario de Home Banking y seguir los pasos indicados arriba.