Confirmado | El Gobierno revisará uno por uno los puntos de fotomultas del país: qué pasará con los comparendos irregulares

Rociar vinagre en el parabrisas del auto: para qué sirve y por qué los expertos lo recomiendan

El Gobierno Nacional puso bajo la lupa el funcionamiento de las fotomultas y ordenó verificar los puntos habilitados para detectar infracciones de tránsito mediante cámaras y otros dispositivos tecnológicos.

La medida comenzó a mostrar sus primeros resultados y podría tener consecuencias para miles de conductores. Una revisión preliminar detectó cerca de 40.000 órdenes de comparendo que podrían haber sido impuestas irregularmente, según informó el Gobierno.

¿Por qué están revisando cerca de 40.000 comparendos?

El problema identificado está relacionado con el funcionamiento de determinados dispositivos de fotodetección. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, se trata de equipos que contaban con autorización, pero no tenían registrado oficialmente el inicio de su operación al momento de generar las órdenes cuestionadas.

Por esta razón, la cifra de aproximadamente 40.000 comparendos está siendo contrastada con la información disponible en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

Este procedimiento será clave para establecer cuáles de esas órdenes presentan efectivamente irregularidades y determinar las actuaciones jurídicas que correspondan en cada caso.

¿Los comparendos irregulares serán anulados?

Por el momento, no se confirmó la anulación automática de los cerca de 40.000 comparendos señalados. Primero deberá finalizar la validación de los registros con el SIMIT y, posteriormente, las autoridades definirán qué medidas legales corresponden frente a las órdenes cuestionadas.

Esto significa que los conductores alcanzados por estas fotomultas deberán esperar el resultado de la revisión antes de conocer si su comparendo continúa vigente o queda alcanzado por alguna decisión administrativa.

El Gobierno revisará todos los puntos de fotomultas habilitados

La medida tendrá alcance nacional. El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revisar los puntos de fotodetección habilitados en el territorio colombiano y avanzar, junto con el Ministerio de Transporte, en una nueva reglamentación para estos sistemas.

El Ministerio de Transporte ya había anticipado que la revisión contemplaría aspectos como la autorización de los dispositivos, el sustento técnico y legal, los límites de velocidad, la señalización, la siniestralidad y las condiciones particulares de cada corredor vial.

Uno de los primeros casos detectados ocurrió en Cartago, Valle del Cauca, donde las autoridades impidieron que comenzara a operar un sistema de fotodetección porque no cumplía con los requisitos técnicos establecidos.

Además, fueron identificados 12 dispositivos cuyas autorizaciones se encuentran en proceso de revocatoria, debido a cambios relacionados con la competencia de las autoridades de tránsito.

También revisarán los vehículos que utilizan cámaras para imponer comparendos

El control no estará limitado a los puntos fijos. El Gobierno anunció que también verificará los vehículos equipados con dispositivos tecnológicos utilizados para detectar infracciones, especialmente aquellos que puedan estar operando sin agentes de tránsito o sin las autorizaciones correspondientes.

La intención oficial es determinar si estos mecanismos cumplen con las condiciones necesarias para operar y evitar que sistemas que no se ajusten a la normativa continúen generando comparendos.

La revisión actual se suma a las investigaciones que el Gobierno había anunciado meses atrás. En mayo de 2026, el Ministerio de Transporte informó que más de 7,5 millones de fotomultas estaban bajo investigación por posibles incumplimientos y que más de 5,8 millones de comparendos no pagados deberían ser revocados de oficio dentro de aquel proceso.