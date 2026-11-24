¿Qué conductores pueden quedar retenidos hasta 12 horas por conducir bajo efectos del alcohol o drogas?

Salir a manejar después de consumir determinadas sustancias puede traer consecuencias que van mucho más allá de una multa económica o la pérdida de puntos en la licencia.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece cuáles son las circunstancias en las que las autoridades pueden retener vehículos, documentos y hasta a los propios conductores.

En los casos en que se trate de automovilistas que se encuentren bajo los efectos de determinadas sustancias, podrían quedar retenidos por un lapso de hasta 12 horas.

¿Qué conductores pueden quedar retenidos hasta 12 horas por conducir bajo efectos del alcohol o drogas?

El artículo 72 de la Ley Nacional de Tránsito establece que las autoridades de comprobación o aplicación deben retener preventivamente a los conductores que sean sorprendidos en determinadas condiciones que comprometan su capacidad para manejar.

Entre ellos, figuran aquellos que sean encontrados in fraganti en estado de intoxicación alcohólica, por estupefacientes u otras sustancias que disminuyan sus condiciones psicofísicas normales. También incluye los casos en que exista una presunción de alguno de estos estados.

Por orden de la Ley de Tránsito 24.449 | Los conductores podrán quedar retenidos hasta 12 horas si son sorprendidos manejando bajo los efectos de alcohol y estupefacientes Fuente: Imagen ilustrativa generada con Gemini | Equipo Audiencias

Para estas situaciones, el artículo establece que la retención deberá mantenerse durante el tiempo necesario para recuperar el estado normal, pero no podrá exceder las 12 horas. Cuando exista una presunción de intoxicación, se requerirá un comprobante médico o de un dispositivos aprobado que acredite esa condición al momento de la retención.

¿Qué otro tipo de retenciones contempla la ley?

El artículo 72 también habilita a las autoridades a retener preventivamente la Licencia Nacional de Conducir cuando se presenten determinadas irregularidades. No todas están relacionadas con el consumo de alcohol o estupefacientes.

Entre los casos contemplados por la normativa se encuentran:

Licencias que se encuentren vencidas.

Documentos que hayan caducado por cambios de datos no denunciados.

Licencias que estén adulteradas.

Estas disposiciones buscan verificar que los conductores cuenten con la documentación habilitante y que se encuentre en condiciones legales para circular.

¿En qué casos las autoridades pueden retener los vehículos?

Así como ciertas infracciones que se cometen conducen a la retención de los documentos o de los propios automovilistas, la ley contempla a su vez la posibilidad de que queden retenidos los vehículos. Entre los motivos previstos en el artículo 72 de la Ley nacional de Tránsito, figuran: