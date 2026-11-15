Atravesar un paso a nivel ferroviario sin contar con el paso expedito constituye una de las conductas de mayor peligrosidad vial reguladas en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Atravesar un paso a nivel ferroviario sin contar con el paso expedito constituye una de las conductas de mayor peligrosidad vial reguladas en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

La legislación vigente establece una serie de prohibiciones estrictas para evitar siniestros entre vehículos particulares y formaciones ferroviarias (cuya masa y distancia de frenado impiden maniobras evasivas repentinas), previendo no solo elevadas penalidades económicas actualizables y la eventual aplicación de arresto, sino también la inhabilitación temporal de la Licencia Nacional de Conducir para quienes incurran en reincidencia.

Qué establece la Ley 24.449 sobre el cruce de vías y cuándo no está habilitado el paso

El marco regulatorio nacional aborda de manera específica esta conducta a través del artículo 48 (inciso k), el cual determina que no basta con comprobar visualmente que no se aproxima una formación, sino que resulta obligatorio respetar la señalización y las condiciones físicas del cruce.

En términos jurídicos, contar con el “paso expedito” implica que el cruce ferroviario está en condiciones seguras de ser atravesado sin poner en riesgo a terceros ni interferir con la circulación del tren.

De acuerdo con la normativa vigente, queda terminantemente prohibido cruzar un paso a nivel cuando se presenta cualquiera de las siguientes situaciones:

Se percibe la proximidad de un tren o se realizan señales lumínicas y sonoras de advertencia desde el cruce.

Las barreras se encuentran bajas, en movimiento de descenso o se obstaculiza su libre funcionamiento.

La salida del paso a nivel no está completamente despejada para permitir el egreso fluido del vehículo.

Se permanece detenido sobre los rieles o a menos de cinco metros de ellos en aquellos pasos a nivel que carecen de barreras.

Contar con el “paso expedito” implica que el cruce ferroviario está en condiciones seguras de ser atravesado sin poner en riesgo a terceros. Generado con ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Multas económicas en Unidades Fijas y posibilidad de arresto prevista en la ley

En materia sancionatoria, el artículo 84 de la Ley 24.449 dispone que las infracciones se calculan mediante Unidades Fijas (UF), donde cada unidad equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial, determinándose el importe final en pesos al momento de realizar el pago según la jurisdicción correspondiente (dentro de un marco general legal que oscila entre las 50 y las 5.000 UF, sujeto a las circunstancias agravantes y a la resolución de la autoridad de juzgamiento).

Más allá del plano pecuniario, la legislación contempla una medida excepcional de gran severidad: el artículo 86 (inciso f) establece expresamente que procede la sanción de arresto por cruzar las vías del tren sin tener el paso expedito .

Según lo dispuesto en el artículo 87, dicha privación de libertad (que no se aplica de forma automática, sino conforme a la evaluación judicial del caso) no puede superar los 30 días por falta, extendiéndose hasta un máximo de 60 días en supuestos de concurso o reincidencia, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles o penales si se producen daños materiales, interrupciones del servicio o lesiones a terceros.

Régimen de reincidencia: incrementos de multas y plazos de inhabilitación del registro

Cuando un conductor vuelve a cometer una infracción tras haber sido sancionado previamente, se activa el esquema progresivo regulado por el artículo 82 de la Ley Nacional de Tránsito, el cual establece recargos automáticos en los importes económicos y la suspensión temporal de la Licencia Nacional de Conducir por parte de los jueces de faltas (dentro de los controles efectuados por organismos nacionales, provinciales o municipales):