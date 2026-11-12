Lo ordena la Ley de Tránsito 13.297, inhabilitan las licencias de conducir de quienes se nieguen a realizar el test de alcoholemia en Provincia.

La Ley de Tránsito 13.927 de la provincia de Buenos Aires establece que someterse a un control de alcoholemia es obligatorio para todos los conductores. La normativa contempla sanciones que incluyen la retención preventiva de la licencia de conducir de quienes circulen con alcohol en la sangre o quienes se nieguen a realizar los test correspondientes.

Qué establece la Ley 13.927 de la provincia de Buenos Aires sobre los controles de alcoholemia

El artículo 39 de la ley provincial de tránsito establece la obligatoriedad de los controles a “todas las personas, sin distinción de edad, que conduzcan vehículos con motor”.

En la misma línea, establece que negarse a cumplir con las pruebas “configura una falta grave” y habilita la retención preventiva de la licencia.

Además, se detalla que el conductor que agreda a los agentes, proceda a encerrarse en el vehículo o realice maniobras para la evasión del control será “sancionado con los plazos máximos de inhabilitación”.

La normativa se da en el marco del artículo 28 ter, el cual establece la prohibición de conducir cualquier vehículo con motor con una alcoholemia superior a cero miligramos de alcohol por litro de sangre. La disposición forma parte de la política de Alcohol Cero al volante vigente en el territorio bonaerense.

Lo ordena la Ley de Tránsito 13.297, inhabilitan las licencias de conducir de quienes se nieguen a realizar el test de alcoholemia en Provincia. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Cuántos meses pueden suspender la licencia de conducir por un control de alcoholemia positivo

El artículo 39 bis de la Ley 13.927 establece períodos de inhabilitación para quienes conduzcan con alcohol en sangre. Los plazos previstos son:

3 meses para los conductores que registren hasta 499 miligramos de alcohol por litro de sangre.

6 meses para quienes registren más de 500 y hasta 999 miligramos por litro de sangre.

12 meses para quienes presenten más de 1.000 y hasta 1.500 miligramos por litro de sangre.

18 meses para quienes superen los 1.500 miligramos por litro de sangre.

Así, la normativa prevé una sanción de 18 meses de inhabilitación para quienes se nieguen u obstaculicen los controles de alcoholemia o intoxicación por otras sustancias.

Además de aplicarse la multa correspondiente, cuando el conductor posee una licencia habilitante, la ley dispone su retención.

Cuándo retienen de forma preventiva la licencia de conducir

El artículo 37 de la ley de tránsito bonaerense regula las situaciones en donde las autoridades podrán retener la licencia de forma preventiva.

Entre ellas se encuentra el caso cuando un conductor es sorprendido en estado de intoxicación alcohólica o bajo efectos de sustancias que disminuyan las capacidades psicofísicas para manejar cuando representen un peligro para sí mismo o para terceros.

En caso de que un conductor se niegue a realizar los exámenes correspondientes, se procederá a la retención hasta que se evalúe que la persona no representa un riesgo para la seguridad vial. El propio artículo establece que la medida no puede superar las 12 horas.