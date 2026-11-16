Los trabajadores que desarrollaron su carrera laboral en varios Estados pueden sumar cotizaciones para cumplir los requisitos de acceso a la pensión. Imagen ilustrativa.

Las personas que trabajaron en España y también en otros países pueden tener en cuenta los años cotizados en el extranjero al solicitar la jubilación. La Seguridad Social contempla mecanismos para reconocer esos períodos y sumarlos a las cotizaciones españolas, siempre que exista un convenio internacional o una normativa que permita coordinar los sistemas de protección social.

Este reconocimiento puede ser clave para quienes no alcanzan en España el mínimo de años exigido para acceder a una pensión contributiva. Sin embargo, sumar períodos cotizados en distintos países no significa que España pague una prestación por toda la trayectoria laboral: cada Estado calcula y abona la parte que le corresponde, de acuerdo con su legislación.

Cómo se suman los años cotizados en el extranjero para acceder a la jubilación

La Seguridad Social aplica el principio de totalización de períodos, que permite tener en cuenta los años cotizados en otros países para comprobar si una persona reúne los requisitos necesarios para acceder a una pensión. Este mecanismo se aplica, por ejemplo, cuando un trabajador no alcanza por sí solo el período mínimo exigido en España.

En el caso de los países de la Unión Europea, el Reglamento (CE) 883/2004 establece que los períodos de seguro, empleo o residencia acreditados en otro Estado miembro deben computarse, cuando sea necesario, como si se hubieran cumplido bajo la legislación del país que estudia la solicitud.

La normativa también contempla que los períodos que coinciden en el tiempo no se contabilicen dos veces. Por eso, no se trata de sumar automáticamente todos los años de trabajo, sino de comprobar los períodos reconocidos en cada sistema y aplicar las reglas de coordinación correspondientes.

España tiene convenios internacionales que permiten coordinar los sistemas de pensiones con distintos países. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Cada país calcula y paga la parte de la pensión que le corresponde

Cuando una persona ha cotizado en varios países, cada sistema de Seguridad Social examina su trayectoria y determina qué prestación debe reconocer. Para ello, puede realizar un cálculo nacional, que tiene en cuenta únicamente las cotizaciones efectuadas en ese Estado, y otro que considera los períodos acreditados en los demás países.

En el caso de las pensiones coordinadas por la normativa europea, la institución competente compara ambos resultados y reconoce el importe más favorable cuando corresponde. Para calcular la prestación prorrateada, primero determina cuánto cobraría el trabajador si todos los períodos se hubieran cumplido bajo su legislación y después ajusta esa cantidad según el tiempo cotizado en ese país.

Esto significa que una persona que trabajó en España y en otro Estado puede recibir prestaciones de ambos sistemas, siempre que cumpla las condiciones correspondientes. Cada país abona la cuantía que le corresponde según los años reconocidos y sus propias reglas de cálculo.

Qué convenios permiten reconocer las cotizaciones realizadas fuera de España

El reconocimiento de los años cotizados en el extranjero depende del país en el que se haya trabajado y de las normas internacionales aplicables. En la Unión Europea existe un sistema de coordinación de la Seguridad Social. Para otros destinos, España cuenta con convenios bilaterales y participa en el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.

Este último permite coordinar los sistemas de pensiones de los Estados que forman parte del acuerdo. Entre sus disposiciones contempla la posibilidad de sumar períodos de seguro, cotización o empleo cumplidos en otros países participantes, siempre que no se superpongan. Cada Estado examina la solicitud y, si corresponde, paga la prestación proporcional a los períodos acreditados bajo su legislación.

Por eso, antes de solicitar la jubilación, es importante comprobar si España tiene un convenio vigente con el país donde se trabajó y qué condiciones establece. La Seguridad Social publica información sobre los acuerdos internacionales y las prestaciones que contemplan. En los casos cubiertos por estos mecanismos, el trabajador debe presentar la solicitud ante el organismo competente, que se encarga de tramitar el reconocimiento de los períodos extranjeros.

Los años cotizados en otros países pueden ser determinantes para alcanzar el mínimo exigido para acceder a una pensión contributiva. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Cómo solicitar la jubilación si trabajaste en España y en otros países

Las personas que cotizaron en el extranjero y quieren acceder a una pensión en España deben iniciar el trámite ante la Seguridad Social y acreditar los períodos trabajados fuera del país. El procedimiento puede variar según el convenio internacional aplicable, pero, en general, deben seguir estos pasos:

1. Presentar la solicitud de jubilación: si la persona reside en España, debe dirigirse al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Si vive en otro país de la Unión Europea, puede presentar la solicitud ante el organismo de pensiones de su lugar de residencia.

2. Informar sobre los trabajos realizados en el extranjero: es necesario indicar los países en los que trabajó y los períodos durante los cuales estuvo asegurado o cotizó.

3. Aportar la documentación necesaria: debe facilitar los datos personales, la trayectoria laboral y los documentos que permitan identificar sus períodos de cotización en cada país. El organismo competente puede solicitar información adicional.

4. Esperar la coordinación entre los organismos: la Seguridad Social española se comunica con las instituciones extranjeras correspondientes para verificar los períodos acreditados y determinar si se cumplen los requisitos.

5. Recibir la resolución de cada país: una vez examinada la solicitud, cada sistema determina si corresponde reconocer una pensión y calcula el importe que debe abonar según su normativa.