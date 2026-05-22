Poner vinagre en la puerta de la casa: por qué recomiendan hacer este truco y para qué sirve Fuente: Archivo

Ni vinagre, ni bicarbonato: la solución definitiva para sacar el sarro de las canillas y del inodoro

El vinagre blanco se ha consolidado como uno de los recursos domésticos más efectivos para mantener la limpieza del hogar sin la necesidad de utilizar productos químicos costosos y difíciles de obtener.

Aunque su uso habitual se asocia a la cocina o el baño, un truco poco conocido ha comenzado a ser adoptado ampliamente en los últimos meses: rociar vinagre en la entrada de la casa.

Este hábito, sencillo y económico, ha ido ganando popularidad debido a diversas razones de carácter práctico y energético.

¿Cuál es la utilidad de aplicar vinagre en la entrada?

Un aspecto fundamental consiste en su facultad de fungir como barrera repelente. El aroma penetrante del vinagre actúa como un inhibidor natural frente a diversas plagas domésticas.

Poner vinagre en la puerta de la casa: por qué recomiendan hacer este truco y para qué sirve Fuente: Archivo

Hormigas, arañas e incluso cucarachas tienden a evitar áreas donde perciben este olor, lo que transforma al vinagre en una opción efectiva y exenta de productos químicos para el acceso principal.

Por otra parte, quienes practican la armonización del hogar emplean este líquido como un “limpiador energético”.

De acuerdo a esta perspectiva, unas pulverizaciones en el marco de la puerta contribuyen a disipar vibraciones pesadas y a renovar el entorno.

Aplicaciones efectivas del vinagre y agua

Para aprovechar al máximo sus efectos, es recomendable emplear una solución de vinagre blanco y agua en un atomizador. Esta mezcla puede ser aplicada de la siguiente manera:

En el marco de la puerta

En el suelo de la entrada

En pequeñas grietas o fisuras por donde suelen pasar insectos

En zócalos o esquinas expuestas al exterior

¿Es efectivo el vinagre y limón para desinfectar frutas y verduras?

El vinagre es un artículo comúnmente empleado en los hogares para la limpieza de frutas y verduras. Sin embargo, su efectividad como desinfectante se encuentra limitada.

La investigación ha demostrado que mezclar vinagre y limón y dejar actuar durante 15 minutos reduce la presencia de salmonella a niveles casi indetectables; no obstante, este período puede afectar hojas delicadas como la lechuga.

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el ácido acético puede disminuir bacterias como E. coli, pero esto requiere concentraciones elevadas y períodos prolongados: una solución al 10% necesita un minuto, al 5% aproximadamente 25 minutos y al 2,5% hasta 150 minutos. En la práctica, este enfoque no resulta viable en entornos domésticos.

El bicarbonato no cumple la función de desinfectante, ya que solo regula el pH, pudiendo inhibir el crecimiento bacteriano, pero no es capaz de eliminar gérmenes.

El jugo de limón presenta ácido cítrico y tiene capacidad de alterar el color y la textura de carnes y pescados, aunque no elimina microorganismos peligrosos. Marinar no sustituye la necesidad de una cocción segura.

Maximiza el uso del vinagre con prácticas naturales en casa

Para quienes desean maximizar los beneficios del vinagre en su hogar, es recomendable combinar su uso con otras prácticas naturales.

Poner vinagre en la puerta de la casa: por qué recomiendan hacer este truco y para qué sirve Fuente: Archivo

Integrar plantas como la menta o el romero en la entrada no solo complementa el efecto repelente del vinagre, sino que también aporta un aroma fresco que mejora la atmósfera del hogar.

Este enfoque holístico se suma a la creciente tendencia de crear espacios más saludables y en armonía con la naturaleza.

Por otro lado, se ha observado que la aplicación de vinagre en el hogar no solo actúa en el ámbito físico, sino que también promueve un ambiente de bienestar emocional.

Las personas que siguen rituales de limpieza energética informan que la fusión de vinagre y ciertas hierbas, como el laurel, refuerza la percepción de un hogar limpio y equilibrado, lo que puede contribuir a una mejor calidad de vida para sus habitantes.