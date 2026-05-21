Arqueólogos desentierran uno de los tesoros más importantes de la historia | Rescatan de las profundidades reliquias que son una maravilla para el mundo Fuente: Autoridad del condado de Innlandet

Un grupo de investigadores realizó en Noruega uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de los últimos años al descubrir un enorme tesoro vikingo compuesto por más de 3.150 monedas de plata y fragmentos metálicos utilizados como forma de pago en la Edad Media.

El descubrimiento ocurrió cerca de la localidad de Rena y ya es considerado el mayor depósito de monedas vikingas encontrado hasta ahora en territorio noruego.

Cómo encontraron el gigantesco tesoro vikingo enterrado bajo un campo agrícola

El hallazgo comenzó el pasado 10 de abril, cuando dos aficionados a la detección de metales localizaron 19 monedas antiguas en un terreno agrícola cercano a Rena. Lo que parecía un descubrimiento menor terminó convirtiéndose en una excavación histórica.

Arqueólogos desentierran uno de los tesoros más importantes de la historia | Rescatan de las profundidades reliquias que son una maravilla para el mundo Fuente: Autoridad del condado de Innlandet

La arqueóloga May-Tove Smiseth explicó que inicialmente esperaban encontrar solo algunas piezas adicionales. “Dije en broma que sería bueno hallar unas cuantas monedas más para hacer el descubrimiento todavía más grande, pero los detectores no dejaban de sonar”, relató la especialista.

El tesoro fue bautizado como Mørstad Hoard, en referencia a la granja donde apareció, y actualmente continúa siendo investigado por expertos del Museo de Historia Cultural de Oslo.

Las monedas antiguas que permitieron fechar el tesoro en plena Era Vikinga

Según detallaron los investigadores, las monedas fueron acuñadas en distintos territorios medievales como Inglaterra, Alemania, Dinamarca y Noruega. Entre las piezas más valiosas aparecen ejemplares emitidos durante los reinados de Æthelred II y Canuto el Grande.

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El numismático Svein Gullbekk señaló que varias monedas pertenecientes al período del rey Harald Hardrada permitieron fechar el tesoro alrededor del año 1050, en una de las etapas finales de la Era Vikinga.

“Las monedas extranjeras dominaron la circulación monetaria en Noruega hasta que Harald Hardrada estableció una moneda nacional”, explicó Gullbekk.

Qué dicen los arqueólogos sobre el hallazgo

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los especialistas es que el tesoro podría no estar vinculado con expediciones de saqueo, una de las características históricamente asociadas a los vikingos.

Los arqueólogos sostienen que la riqueza encontrada podría haberse originado gracias a la intensa producción de hierro desarrollada durante siglos en la región.

Según explicaron, las comunidades locales extraían hierro de pantanos escandinavos y luego lo exportaban a diferentes zonas de Europa.

“Se obtenía de los pantanos y el hierro procesado se exportaba a Europa. Desde el siglo X hasta finales del XIII existió una enorme producción en esta zona”, indicó el arqueólogo Jostein Bergstøl.

Continuarán las excavaciones para encontrar nuevas reliquias

Además de las monedas, las excavaciones también permitieron recuperar fragmentos de plata cortada, conocidos como hacksilver, utilizados como medio de intercambio comercial durante la Edad Media.

Asimismo, los expertos no descartan encontrar nuevos objetos enterrados en el lugar durante las próximas investigaciones.