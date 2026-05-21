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Eliminar el sarro acumulado en las canillas y lasmanchas amarillentas del inodoro puede ser una de las tareas más frustrantes del hogar. A pesar de los esfuerzos con productos tradicionales como el vinagre o el bicarbonato, muchas veces los resultados no son los esperados y las superficies siguen luciendo opacas o desgastadas.
Sin embargo, se viralizó un truco casero que promete resultados inmediatos con una preparación sencilla, económica y completamente natural.
Esta técnica para eliminar el sarro está ganando popularidad por su eficacia y porque no requiere químicos agresivos ni esfuerzos extremos.
Cómo eliminar el sarro y las manchas amarillentas del inodoro: el truco definitivo
Para poner en práctica este truco para quitar el sarro solo se necesitan dos elementos comunes en cualquier hogar como el jugo de 2 limones medianos y sólo 2 cucharadas soperas de sal gruesa.
Paso a paso: cómo preparar la mezcla que elimina las manchas en canillas e inodoros
Para preparar la mezcla casera para quitar el sarro de las canillas e inodoro necesitará exprimir los limones y mezclar el jugo con la sal hasta obtener una pasta que deberá aplicar directamente sobre la superficie afectada. Dejar actuar entre 10 y 15 minutos, y frotar con un cepillo o esponja suave para luego enjuagar con agua limpia.
Este truco es especialmente útil para eliminar manchas de cal o sarro en las canillas y también para remover el tono amarillento del inodoro sin necesidad de productos químicos agresivos.
Por qué este truco es mejor que el vinagre o el bicarbonato
A diferencia de otros métodos tradicionales, este truco no deja olor fuerte, no deteriora el material y logra resultados en pocos minutos. El jugo de limón aporta una fragancia fresca y natural, mientras que la sal potencia la acción de limpieza sin rayar.
Asimismo, es una alternativa sostenible y accesible que evita el uso de productos industriales costosos. Puede aplicarse regularmente para mantener la limpieza del baño sin dañar el esmalte o el acero inoxidable.