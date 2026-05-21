El vinagre blanco es uno de los productos caseros más utilizados para limpiar y desinfectar el baño.

El vinagre blanco se convirtió con el paso de los años en uno de los productos más utilizados para la limpieza doméstica gracias a su bajo costo y a sus múltiples usos dentro del hogar. Desde la cocina hasta el baño, muchas personas recurren a este ingrediente para eliminar suciedad, olores y manchas sin necesidad de utilizar limpiadores industriales.

En especial, el baño suele ser uno de los ambientes donde más se acumulan humedad, bacterias y malos olores, por lo que distintos especialistas en limpieza comenzaron a recomendar un método simple que ganó popularidad en redes sociales y hogares: rociar vinagre alrededor del inodoro para desinfectar y mantener fresca esa zona.

Según un estudio publicado en 2025 en la revista científica Scientifica, el ácido acético presente en el vinagre mostró efectos antibacterianos frente a distintas bacterias detectadas en superficies de alto contacto, lo que reforzó su uso como alternativa económica y menos agresiva para ciertas tareas de limpieza.

Rociar vinagre alrededor del inodoro: para qué sirve

El principal componente activo del vinagre blanco es el ácido acético, una sustancia que posee propiedades antibacterianas y desinfectantes naturales.

Cuando se aplica alrededor de la base del inodoro, en las juntas del piso o detrás del sanitario, puede ayudar a:

Neutralizar malos olores.

Reducir la acumulación de bacterias.

Disolver restos de sarro y humedad.

Evitar manchas amarillentas.

Prevenir la aparición de hongos.

Uno de los puntos más valorados de este truco casero es que no solo tapa los olores, sino que actúa directamente sobre las bacterias que los generan, dejando el ambiente más fresco durante más tiempo.

Además, esa zona suele acumular pequeñas salpicaduras invisibles y humedad constante, algo que favorece la proliferación de microorganismos en baños con poca ventilación.

El vinagre blanco es uno de los productos caseros más utilizados para limpiar y desinfectar el baño. (Fuente: Representación con IA)

Cómo usar correctamente el vinagre en el baño

El procedimiento es sencillo y no requiere herramientas especiales. Antes de aplicar el vinagre, se recomienda limpiar superficialmente el área para retirar polvo o suciedad acumulada.

Luego, hay que rociar vinagre blanco alrededor del inodoro, especialmente en:

La base del sanitario.

Las juntas del piso.

Los bordes laterales.

La parte trasera del inodoro.

Después de aplicarlo, los especialistas aconsejan dejar actuar el producto entre 10 y 15 minutos para que sus propiedades tengan efecto sobre la suciedad y las bacterias.

Finalmente, basta con pasar un trapo húmedo o papel absorbente para retirar los residuos. En casos de manchas difíciles, puede utilizarse un cepillo para reforzar la limpieza.

Por qué recomiendan este truco de limpieza doméstica

El uso de vinagre en el baño se volvió popular porque combina eficacia, bajo costo y facilidad de acceso. A diferencia de algunos productos químicos más agresivos, el vinagre permite realizar limpiezas frecuentes sin recurrir a fórmulas complejas.

Los expertos suelen recomendar este método especialmente en baños:

Con mucha humedad.

Con poca ventilación.

De uso frecuente.

Donde aparecen olores persistentes.

También destacan que su aplicación regular puede ayudar a mantener la zona más higienizada y reducir la formación de hongos o sarro alrededor del sanitario.

Para potenciar el aroma, algunas personas agregan gotas de limón o aceites esenciales antes de rociar el vinagre sobre el piso y las juntas del baño.