Descubrimiento inédito | Hallaron un nuevo medicamento natural que podría ser eficaz para terminar con la adicción a la cocaína

La psilocibina, el compuesto psicoactivo presente en los llamados hongos alucinógenos, podría convertirse en una nueva alternativa para tratar la adicción a la cocaína.

Así lo reveló un estudio reciente publicado en la revista científica JAMA Network Open, que mostró resultados prometedores en personas con trastorno por consumo de esta droga.

La investigación fue realizada por la Universidad de Alabama en Birmingham, en Estados Unidos, y evaluó el impacto de una única dosis de psilocibina combinada con terapia cognitivo-conductual. Según los resultados, quienes recibieron el compuesto tuvieron más probabilidades de mantenerse abstinentes frente a quienes recibieron un placebo.

Actualmente, el trastorno por consumo de cocaína afecta a millones de personas en el mundo. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, unas 25 millones de personas reportaron consumo de cocaína en 2025, en un contexto marcado por el aumento de muertes asociadas a estimulantes y la falta de tratamientos farmacológicos aprobados para esta adicción.

¿Cómo fue el estudio con psilocibina y cocaína?

El ensayo clínico incluyó a 36 participantes que fueron monitoreados durante seis meses. Un grupo recibió una dosis oral única de psilocibina, mientras que otro recibió difenhidramina, un antihistamínico utilizado como placebo activo.

Los voluntarios también participaron en sesiones de terapia cognitivo-conductual antes y después del tratamiento experimental . Al finalizar el seguimiento, los investigadores analizaron entrevistas y pruebas de orina para verificar los períodos de abstinencia.

Los resultados indicaron que 19 personas tratadas con psilocibina lograron mejores niveles de abstinencia respecto a los 17 participantes que integraron el grupo placebo.

Descubrimiento inédito | Hallaron un nuevo medicamento natural que podría ser eficaz para terminar con la adicción a la cocaína

Uno de los aspectos destacados del trabajo fue la composición de los voluntarios: la mayoría eran hombres negros de bajos ingresos, una población históricamente afectada por mayores índices de criminalización vinculados al consumo de cocaína en Estados Unidos.

Peter Hendricks, investigador principal del estudio y profesor del Departamento de Psiquiatría y Neurobiología del Comportamiento de la universidad estadounidense, explicó que el objetivo también fue incluir comunidades que suelen quedar fuera de los ensayos clínicos con sustancias psicodélicas.

¿Qué efectos tiene la psilocibina en el cerebro?

Especialistas en neurociencias sostienen que el potencial terapéutico de la psilocibina estaría relacionado con su capacidad para estimular la neuroplasticidad y generar mayor flexibilidad psicológica.

Robin Carhart-Harris, investigador dedicado al estudio de psicodélicos y cerebro, señaló que este tipo de sustancias podría facilitar cambios en patrones de conducta rígidos y repetitivos, una característica frecuente en las adicciones.

A diferencia de otros tratamientos utilizados en dependencia química , la psilocibina no funciona como un medicamento de mantenimiento. Según explicó Gabrielle Agin-Liebes, psicóloga clínica de la Universidad de Yale, el compuesto actúa dentro de un entorno terapéutico controlado y busca generar cambios profundos de perspectiva en una sola experiencia guiada.

El procedimiento consiste en administrar una dosis bajo supervisión profesional, en un contexto clínico especialmente preparado para acompañar la experiencia psicológica del paciente.