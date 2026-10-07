El vinagre puede utilizarse para tratar determinadas manchas y residuos en la ropa.

El vinagre blanco es un producto habitual en la cocina, pero sus propiedades también permiten utilizarlo para resolver algunos problemas frecuentes durante el lavado de la ropa. Una combinación sencilla con agua puede ayudar a tratar determinadas manchas y residuos sin recurrir directamente a otros productos.

Especialistas en limpieza consultados por The Spruce explicaron que la acidez del vinagre blanco destilado permite actuar sobre ciertos tipos de suciedad adherida a las prendas. Sin embargo, su efectividad depende del origen de la mancha y es importante utilizarlo correctamente para evitar dañar los tejidos.

¿Para que sirve mezclar vinagre blanco con agua en la ropa?

Según explicó Scott Schrader, experto en limpieza CottageCare, una solución de partes iguales de vinagre blanco y agua tibia puede utilizarse para tratar los residuos de desodorante y las manchas que aparecen en la zona de las axilas de las prendas.

El procedimiento consiste en dejar la prenda en remojo en esta preparación durante 30 minutos o 1 hora. Una vez transcurrido ese tiempo, puede lavarse normalmente.

Además de este uso, los especialistas consultados por The Spruce señalaron que el vinagre blanco puede resultar útil frente a otros problemas habituales del lavado, como manchas de alimentos grasosos o aceitosos, restos de detergente, acumulaciones minerales y moho.

Tom Ceconi, presidente de Heritage Park Laundry Essentials, explicó que debe utilizarse específicamente vinagre blanco destilado, ya que sus propiedades ácidad contribuyen a descomponer determinadas manchas, particularmente aquellas relacionadas con grasas y aceites.

El vinagre blanco puede ayudar a eliminar ciertas manchas de la ropa. Shutterstock

Cómo usar vinagre blanco para tratar manchas difíciles

Para manchas diferentes a las de desodorante, Ceconi recomienda un procedimiento más completo. El primer paso es pretratar la zona afectada con un quitamanchas ezimático o con una mezcla concentrada de detergente enzimático y agua.

Luego, se debe llenar el fregadero, una bañera o un recipiente con agua tibia, colocar allí la prenda y agregar una taza de vinagre blanco para dejarla en remojo.

El siguiente paso consiste en llevar la prenda al lavarropas y realizar un lavado utilizando una taza de vinagre blanco, sin agregar detergente en esa instancia. Después se debe comprobar si la mancha desapareció y, en caso afirmativo, realizar un nuevo lavado con detergente.

Los especialistas destacan otros posibles usos del vinagre durante el lavado, Schrader explicó que puede contribuir a neutralizar olores y suavizar los tejidos, además de ayudar con determinados residuos.

Vinagre blanco en la ropa: las precauciones que hay que tener

Aunque puede utilizarse como aliado para determinadas tareas de lavado, los expertos advierten que no debe mezclarse vinagre con lavandina o blanqueador con cloro, ya que esa combinación puede producir vapores tóxicos.

También recomiendan tener especial cuidado con las prendas delicadas. Ceconi aconseja evitar el uso de vinagre en tejidos con colores muy saturados, debido al riesgo de afectar la prenda.

Por este motivo, el vinagre blanco no debe considerarse una solución universal para cualquier mancha o tipo de ropa. El resultado dependerá tanto del tejido como del origen de la suciedad y de la forma en que se aplique.