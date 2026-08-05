Aunque se convirtió en un popular truco casero, su utilidad comprobada está principalmente relacionada con el almacenamiento y la protección de los alimentos.

Colocar una bola de papel aluminio dentro del freezer se convirtió en uno de los trucos caseros que circulan para el mantenimiento del congelador y la conservación de los alimentos. Quienes lo recomiendan aseguran que puede ayudar a reducir algunos inconvenientes asociados con la humedad y la formación de hielo.

La práctica consiste simplemente en hacer una bola con papel aluminio y colocarla dentro del congelador, generalmente sobre una de sus superficies. Aunque este método se popularizó como un recurso doméstico, la utilidad comprobada del aluminio en el freezer está vinculada principalmente con su capacidad para proteger los alimentos cuando se utiliza como envoltorio y limitar su exposición al aire.

¿Para qué sirve poner una bola de papel aluminio en el freezer?

El principal beneficio del papel aluminio en el congelador está relacionado con la protección de los alimentos frente al aire y la pérdida de humedad. Cuando un producto permanece expuesto al aire durante mucho tiempo, puede desarrollar quemaduras por congelación, que afectan su textura y calidad.

El USDA explica que estas quemaduras aparecen cuando el aire entra en contacto con la superficie de los alimentos congelados. Aunque no hacen que el producto sea necesariamente inseguro para consumir, sí pueden provocar zonas secas y deterioradas.

Por eso, para almacenar alimentos durante períodos prolongados, se recomienda utilizar un envoltorio adecuado para freezer.

Por qué muchos recomiendan este truco casero

La popularidad del papel aluminio en el freezer se debe, en buena medida, a su capacidad para cubrir los alimentos y limitar su exposición al aire . Cuando se utiliza correctamente, puede ayudar a mantener durante más tiempo las características del producto congelado.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señala que incluso es posible congelar carnes y aves directamente en su envoltorio original del supermercado. Sin embargo, como ese material puede ser permeable al aire, para períodos de almacenamiento más largos aconseja colocar una segunda capa de papel aluminio resistente o un envoltorio específico para congelador.

Esta protección adicional resulta especialmente útil para conservar la calidad de carnes y otros alimentos durante más tiempo. El objetivo no es modificar la temperatura del freezer, sino crear una barrera que reduzca el contacto del producto con el aire.

Cómo usar papel aluminio para conservar alimentos congelados

Para aprovechar sus propiedades, el papel aluminio debe utilizarse principalmente para envolver los alimentos de manera adecuada antes de llevarlos al freezer. La cobertura debe quedar bien ajustada para limitar la entrada de aire y evitar que el producto quede expuesto.

En el caso de carnes y aves, el USDA recomienda volver a envolver los paquetes originales con papel aluminio o con un material diseñado específicamente para congelación cuando se busca almacenarlos durante períodos prolongados.

También es importante mantener el congelador a una temperatura adecuada. El organismo recomienda conservarlo a 0 °F (-17,7 °C) o menos para el almacenamiento de alimentos congelados.