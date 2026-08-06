Las luces intermitentes son una señal habitual en las vías nacionales. Sin embargo, no todos los conductores las usan de la misma manera.

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En ciudades y carreteras del país es cada vez más común ver vehículos circulando con las luces intermitentes encendidas durante varios minutos. Aunque muchos conductores consideran que esta práctica ayuda a alertar a los demás usuarios de la vía, expertos en seguridad vial recuerdan que su uso indebido puede generar confusión y aumentar el riesgo de accidentes, especialmente en condiciones de lluvia, neblina o tráfico pesado.

Las luces intermitentes, conocidas popularmente como “las estacionarias”, tienen una función específica dentro de la señalización vehicular. Encenderlas mientras se conduce no siempre está prohibido, pero sí debe responder a una situación concreta y temporal.

¿Qué significa conducir con las luces intermitentes encendidas?

Cuando un vehículo lleva las luces intermitentes activadas, está indicando una advertencia. La señal comunica a otros conductores que el vehículo puede estar detenido, presentar una falla mecánica, circular a una velocidad inusualmente baja o enfrentar una situación que requiere precaución.

En Colombia, esta señal se asocia principalmente con:

Emergencias mecánicas.

Detenciones imprevistas.

Vehículos averiados.

Situaciones de riesgo temporal en la vía.

Por esa razón, ver un carro avanzando normalmente con las intermitentes encendidas puede resultar ambiguo para quienes vienen detrás.

Conducir con las luces intermitentes encendidas: qué significa y por qué algunos conductores lo hacen.

¿Por qué algunos conductores usan las luces intermitentes mientras manejan?

Existen varias razones por las que algunos conductores colombianos recurren a esta práctica:

Lluvias intensas

Muchos las encienden para hacerse más visibles cuando llueve fuerte y la visibilidad disminuye.

Neblina o humo

En zonas montañosas o carreteras con niebla densa, algunos conductores creen que las intermitentes ayudan a ser vistos desde mayor distancia.

Tráfico detenido o muy lento

Cuando una fila de vehículos se frena bruscamente, es común activar las intermitentes durante unos segundos para advertir a los carros que se aproximan.

Problemas mecánicos

Si el vehículo presenta una falla y necesita desplazarse lentamente hasta un lugar seguro, las intermitentes sirven como señal de advertencia.

Malas costumbres o desconocimiento

También hay quienes las dejan encendidas por hábito, sin saber que su uso continuo puede interpretarse erróneamente.

¿Es legal manejar con las luces intermitentes encendidas en Colombia?

La normativa colombiana permite el uso de luces intermitentes como señal de advertencia, especialmente ante una emergencia o una situación excepcional. No obstante, utilizarlas de manera permanente mientras se conduce normalmente no es la práctica recomendada por las autoridades de tránsito.

El problema principal no es solo legal, sino de seguridad vial. Las intermitentes no reemplazan las luces reglamentarias del vehículo ni las direccionales.

¿Qué riesgos tiene conducir con las luces estacionarias activadas?

Mantener las luces intermitentes encendidas durante la marcha puede provocar varios problemas:

Los demás conductores no saben si el vehículo va a detenerse.

Se dificulta indicar un cambio de carril o un giro.

Puede generar frenadas inesperadas.

Reduce la claridad de la comunicación entre vehículos.

En una carretera congestionada, una señal ambigua puede provocar maniobras bruscas y choques por alcance.

¿Cuándo sí se recomienda usar las luces intermitentes?

Los expertos en movilidad aconsejan utilizarlas únicamente en situaciones puntuales, por ejemplo:

Cuando el vehículo queda detenido por una falla.

Al estacionar en un lugar permitido donde sea necesario advertir presencia.

Durante una emergencia.

Al aproximarse a un obstáculo inesperado.

Cuando se circula excepcionalmente despacio por una avería.

Una vez superada la situación, deben apagarse.

¿Qué hacer si llueve fuerte en carretera en vez de usar las intermitentes?

La recomendación más segura es:

Encender las luces bajas.

Reducir la velocidad.

Aumentar la distancia de seguridad.

Evitar maniobras bruscas.

Detenerse en un lugar seguro si la visibilidad es muy baja.

Las luces bajas están diseñadas para mejorar la visibilidad sin confundir a los demás usuarios de la vía.

¿Las luces intermitentes reemplazan las direccionales?

No. Si las intermitentes están activadas, las direccionales pierden efectividad porque todas las luces parpadean al mismo tiempo. Por eso, conducir largos trayectos con esta señal encendida impide comunicar claramente un giro o cambio de carril.