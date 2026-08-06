Poner una moneda arriba del router de WiFi: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo. Fuente: IA.

Muchas personas buscan formas sencillas de mejorar el funcionamiento de su conexión a internet o proteger los dispositivos que utilizan a diario. En ese contexto, comenzó a circular en redes sociales un curioso truco que consiste en colocar una moneda sobre el router de WiFi, una práctica que despertó dudas y generó miles de comentarios.

¿Por qué recomiendan poner una moneda encima del router de WiFi?

Cada vez más personas colocan una moneda, especialmente de metal, sobre el router de WiFi como una forma de ayudar a disipar parte del calor que genera el dispositivo durante su funcionamiento continuo. El truco se popularizó en redes sociales y despertó el interés de quienes buscan prolongar la vida útil de sus equipos con soluciones sencillas.

La recomendación se basa en que los metales son buenos conductores térmicos. Aunque una moneda por sí sola no sustituye el sistema de ventilación del router ni produce un cambio significativo en la temperatura, algunos usuarios la utilizan como un complemento para favorecer la disipación del calor superficial.

ChatGPT

¿Por qué colocar una moneda sobre el router puede ayudar a cuidarlo?

Los routers permanecen encendidos las 24 horas del día para mantener la conexión a internet. Esa actividad constante provoca que los componentes internos generen calor, especialmente cuando hay varios dispositivos conectados o se realizan tareas que demandan un mayor ancho de banda.

Por qué recomiendan poner una moneda en el router del wifi y para qué sirve (foto: archivo).

En ese contexto, colocar una moneda metálica sobre la carcasa se convirtió en un hábito para algunos usuarios, ya que el metal absorbe y distribuye parte del calor de la superficie. Aunque el efecto es limitado, la práctica busca contribuir a que el equipo mantenga una temperatura más estable.

Los especialistas aclaran que el mayor beneficio para el router sigue siendo una correcta ventilación. Por ese motivo, recomiendan ubicar el dispositivo en un espacio abierto, lejos de fuentes de calor y sin objetos que bloqueen la circulación del aire.

Así evitás un subtítulo que arranca desmintiendo el título y mantenés una línea editorial coherente: el truco sirve para ayudar a disipar el calor y cuidar el equipo, aclarando después que su efecto es reducido, no que “no sirve”.