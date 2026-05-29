Poner una moneda adentro de las zapatillas: para qué sirve y por qué recomiendan Fuente: IA

Cada vez más personas incorporan pequeños rituales cotidianos vinculados con la energía, la abundancia y el bienestar personal.

Uno de los más llamativos consiste en colocar una moneda dentro de las zapatillas antes de salir de casa, una práctica que ganó popularidad por su relación con la prosperidad y la buena fortuna.

Aunque para muchos puede parecer una simple superstición, distintas corrientes orientales como el Feng Shui sostienen que este gesto tiene un fuerte significado simbólico relacionado con el dinero, las oportunidades y la energía personal.

Para qué sirve poner una moneda dentro de las zapatillas

Según estas prácticas, los pies representan el contacto directo con la tierra y funcionan como un canal por el que circula la energía del entorno.

Poner una moneda adentro de las zapatillas: para qué sirve y por qué recomiendan Fuente: IA

Por eso, colocar una moneda dentro del calzado simboliza “caminar sobre la abundancia” y avanzar acompañado de prosperidad económica.

Quienes realizan este ritual aseguran que puede ayudar a:

Atraer dinero y prosperidad.

Abrir caminos laborales y económicos.

Potenciar la energía personal.

Favorecer entrevistas o reuniones importantes.

Generar sensación de protección energética.

Además, el metal de la moneda suele asociarse con estabilidad, fuerza y defensa frente a energías negativas.

Por qué recomiendan hacerlo antes de salir de casa

Dentro del Feng Shui, los rituales vinculados al movimiento tienen un significado especial porque simbolizan avance, crecimiento y apertura de oportunidades.

Por ese motivo, muchas personas colocan la moneda dentro de la zapatilla antes de comenzar la rutina diaria, iniciar un proyecto o asistir a situaciones consideradas importantes.

Poner una moneda adentro de las zapatillas: para qué sirve y por qué recomiendan Fuente: IA

La práctica suele recomendarse especialmente para:

Entrevistas laborales.

Reuniones de negocios.

Inicio de nuevos proyectos.

Días asociados a decisiones importantes.

La idea principal es activar una “energía de prosperidad” desde el primer paso del día.

Cómo se hace este ritual con monedas

El procedimiento es simple y no requiere elementos especiales, pero se deben tener en cuenta una serie de recomendaciones para que salga de la mejor manera.

Las más habituales son:

Utilizar una moneda real.

Preferentemente elegir una brillante o nueva.

Colocarla dentro de la zapatilla derecha.

Ubicarla debajo de la plantilla o el talón.

Evitar que genere molestias al caminar.

Según las creencias orientales, el lado derecho está relacionado con la acción, el avance y la proyección personal, por lo que suele elegirse para este tipo de rituales energéticos.