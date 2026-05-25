Fin de las manchas amarillas | La mezcla casera y libre de químicos para blanquear los dientes y dejarlos brillantes Fuente: Shutterstock

Cada vez más personas buscan alternativas caseras para mejorar la apariencia de los dientes sin recurrir a tratamientos costosos.

Entre los métodos más populares aparece una preparación simple hecha con bicarbonato de sodio y agua, una combinación que muchos recomiendan para ayudar a eliminar manchas amarillas y devolverles brillo a las piezas dentales.

Sin embargo, especialistas advierten que debe utilizarse con moderación para evitar daños en el esmalte.

Por qué recomiendan usar bicarbonato de sodio para blanquear los dientes

El bicarbonato de sodio se convirtió en uno de los ingredientes caseros más utilizados para la limpieza dental debido a sus propiedades abrasivas suaves.

Fin de las manchas amarillas | La mezcla casera y libre de químicos para blanquear los dientes y dejarlos brillantes Fuente: Shutterstock

Su acción ayuda a remover manchas superficiales producidas por:

Café

Té

Vino tinto

Tabaco

Algunos alimentos y bebidas oscuras

Además, muchas personas lo usan porque es económico, fácil de conseguir y puede incorporarse rápidamente a la rutina de higiene bucal.

Cómo preparar la mezcla casera para blanquear los dientes

La preparación es sencilla y requiere pocos ingredientes.

Ingredientes

1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

Unas gotas de agua.

Paso a paso

Colocar el bicarbonato en un recipiente pequeño.

Agregar lentamente las gotas de agua hasta formar una pasta.

Aplicar la mezcla sobre el cepillo de dientes.

Cepillar suavemente durante algunos segundos.

Enjuagar bien con abundante agua.

Algunas personas utilizan esta preparación junto con la pasta dental tradicional, mientras que otras la aplican de forma independiente.

Qué precauciones hay que tener al usar bicarbonato en los dientes

Aunque el bicarbonato de sodio puede ayudar a mejorar el aspecto de los dientes, los especialistas recomiendan no abusar de este método casero.

Los cuidados más importantes

El motivo es que su efecto abrasivo podría desgastar el esmalte dental si se utiliza con demasiada frecuencia o con fuerza excesiva durante el cepillado.

Por eso, aconsejan:

No usarlo todos los días.

Evitar cepillados agresivos.

Consultar con un odontólogo ante sensibilidad dental.

Complementar siempre con higiene bucal adecuada.

Además, remarcan que este truco casero no reemplaza los tratamientos profesionales ni las limpiezas odontológicas periódicas.