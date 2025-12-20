Ni bicarbonato ni vinagre: el método esencial para eliminar la humedad y el moho de las paredes. Foto: Shutterstock

Sacar la humedad de las paredes es uno de los problemas más difíciles de resolver en casa. Las manchas negras, el olor a moho y los riesgos para la salud que provoca obligan a encontrar soluciones rápidas y eficaces.

Aunque el vinagre y el bicarbonato son remedios tradicionales muy conocidos, hay un truco casero diferente que permite eliminar el problema sin gastar dinero en productos caros ni en paneles antihumedad especiales.

Esta mezcla no solo limpia en profundidad, sino que también neutraliza por completo el desagradable olor a humedad que queda impregnado en las superficies.





¿Qué método casero se puede usar para eliminar la humedad en las paredes?

El truco consiste en crear una solución simple combinando vinagre blanco y agua a partes iguales, y verterla en un pulverizador. A diferencia de otras técnicas, no necesita bicarbonato sódico ni ingredientes complicados de obtener.

Gracias a la acidez natural del vinagre, las manchas desaparecen y el moho se elimina casi por completo. Solo deben seguir estos pasos:

Aplicar la solución directamente con el rociador sobre las áreas con humedad o moho. Dejar que actúe de 15 a 20 minutos, dependiendo de la intensidad del problema. Frotar con un paño o esponja y aclarar con agua limpia.

¿Cómo tratar la humedad compleja de manera efectiva?

En situaciones de humedad más complejas, se sugiere lo siguiente:

Rociar la solución y permitir que actúe durante un mínimo de 20 minutos. Frotar enérgicamente la superficie afectada y repetir el proceso si hace falta. Garantizar una adecuada ventilación en la habitación para prevenir que vuelva a aparecer la humedad.

¿Cuáles son los métodos caseros para eliminar manchas en paredes?

Además del vinagre diluido, existen otros métodos caseros que también resultan eficaces:

Solución de lavandina con agua : combinar 1 parte de lavandina con 3 partes de agua, pulverizar sobre las manchas, dejar reposar 20 minutos y aclarar con agua.

Bicarbonato con agua caliente: humedecer la superficie afectada con agua tibia, espolvorear bicarbonato de sodio encima, esperar 20 minutos y limpiar con un trapo.

Prevención de humedad: mejora estética y salud respiratoria

Eliminar la humedad de las paredes no solo mejora la estética del hogar, sino que también previene problemas de salud a largo plazo, como alergias y enfermedades respiratorias. Es fundamental identificar la fuente de la humedad, ya que un tratamiento superficial puede no ser suficiente si el problema persiste.

Además de los métodos mencionados, se puede considerar el uso de deshumidificadores para mantener un ambiente seco y evitar la reaparición del moho. La combinación de técnicas de limpieza y control de la humedad es clave para lograr un hogar saludable y libre de manchas.