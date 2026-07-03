La humedad es uno de los problemas más comunes en los hogares, especialmente durante el invierno o en zonas con escasa ventilación. Además de empañar los vidrios, puede favorecer la aparición de moho, malos olores y deteriorar paredes, marcos y muebles.

En los últimos meses comenzó a circular un truco casero que llamó la atención por su facilidad de aplicación: colocar una cuchara de metal en la ventana.

Aunque no reemplaza soluciones como un deshumidificador o una buena ventilación, muchas personas aseguran que ayuda a disminuir la condensación que se forma sobre los cristales.

¿Para qué sirve poner una cuchara en la ventana y por qué tantas personas lo recomiendan?

El procedimiento consiste en apoyar una cuchara de metal sobre el marco de la ventana, dejando la parte cóncava orientada hacia el exterior y el mango hacia el interior.

La explicación detrás de este método se basa en un principio físico. El metal conduce el calor con mayor rapidez que otros materiales, por lo que se enfría antes que el vidrio cuando entra en contacto con el aire exterior.

Como consecuencia, parte del vapor de agua presente en el ambiente tiende a condensarse sobre la superficie de la cuchara en lugar de hacerlo directamente sobre la ventana.

Esto puede contribuir a reducir la cantidad de gotas que se acumulan en el cristal y evitar que el agua escurra hacia el alféizar.

Si bien el efecto puede variar según la temperatura, la humedad ambiental y las características de cada vivienda, el truco resulta una alternativa sencilla para quienes buscan minimizar la condensación sin realizar una inversión.

Poner una cuchara en la ventana: el truco casero que ayuda a reducir la humedad y la condensación en los vidrios. Fuente: ChatGPT

¿Por qué la condensación en las ventanas puede convertirse en un problema?

Cuando el aire cálido y húmedo del interior de la vivienda entra en contacto con un vidrio frío, el vapor de agua se transforma en pequeñas gotas. Si esta situación ocurre todos los días, la humedad constante puede generar distintos inconvenientes.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

Aparición de moho y hongos en ventanas y paredes.

Malos olores en habitaciones poco ventiladas.

Deterioro de marcos de madera, pintura y revestimientos.

Mayor riesgo de alergias o problemas respiratorios en personas sensibles.

Cómo reducir la humedad en casa: trucos que complementan el método de la cuchara

Aunque colocar una cuchara en la ventana puede ayudar en determinadas situaciones, los especialistas coinciden en que la mejor estrategia es combinar diferentes medidas para controlar el exceso de humedad.

Algunas de las más efectivas son: