Un fenómeno astronómico excepcional ya tiene fecha confirmada y promete convertirse en uno de los eventos más impactantes del siglo XXI.

Se trata de un eclipse solar total que se destacará por su gran duración dentro de los registros modernos, en el que la Luna cubrirá por completo al Sol durante varios minutos, transformando el día en una breve noche en pleno mediodía en las zonas de totalidad.

Según las estimaciones astronómicas, este eclipse no solo será notable por su duración, sino también por la amplia región del mundo desde la que podrá observarse en distintas fases, permitiendo que millones de personas sean testigos de un cielo oscurecido, la aparición de estrellas en pleno día y diversos efectos ópticos característicos de este tipo de alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna.

Un eclipse histórico: cuándo ocurrirá y cuánto durará el fenómeno más esperado del siglo

Este eclipse solar total tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y alcanzará una duración máxima aproximada de una duración máxima aproximada de 6 minutos y 23 segundos en su punto de mayor totalidad.

Se trata de uno de los eclipses solares más largos del siglo XXI, aunque no el más largo registrado. Su extensión se debe a una combinación poco frecuente de factores orbitales, como la distancia relativa de la Luna a la Tierra y la geometría de alineación entre los tres cuerpos celestes.

Eclipse solar total del 2 de agosto de 2027: uno del fenómeno astronómico más largos del siglo XXI. Fuente: Shutterstock

Dónde se verá el eclipse solar total y por qué será un evento único en el mundo

La franja de totalidad será relativamente estrecha, pero atravesará regiones muy pobladas y de gran interés astronómico. El eclipse podrá observarse de forma total en zonas del norte de África y Medio Oriente, mientras que en amplias áreas de Europa, África y Asia occidental se verá de manera parcial.

Entre los lugares más destacados para su observación se encuentran países como España (especialmente el sur del territorio), Gibraltar, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, además de zonas de la Península Arábiga como Arabia Saudita y Yemen, junto con áreas del Cuerno de África.

En estas regiones, el oscurecimiento del cielo permitirá vivir una experiencia astronómica poco frecuente y de gran impacto visual.

Cómo ver el eclipse de forma segura y qué fenómenos visuales lo harán inolvidable

Observar un eclipse solar requiere precauciones estrictas. Es imprescindible el uso de gafas certificadas para eclipses solares durante todas las fases parciales del fenómeno. Solo durante la fase de totalidad —cuando el Sol queda completamente cubierto por la Luna— es seguro observarlo a simple vista de manera temporal.

Durante el evento podrán apreciarse fenómenos visuales únicos como las Perlas de Baily, pequeños destellos de luz que aparecen cuando la luz solar atraviesa los relieves del borde lunar, y el famoso “anillo de diamante”, uno de los momentos más espectaculares del eclipse.