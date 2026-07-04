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Rociar vinagre en la entrada del hogar es una solución casera y fácil de implementar que muchos recomiendan para hacer frente a una de las problemáticas más comunes: la presencia de insectos no deseados.

Este ingrediente, disponible en casi todas las casas, puede incluirse entonces en la rutina no sólo para remover la suciedad con mayor facilidad, sino también para crear una suerte de “barrera natural” en las pequeñas aberturas por las que suelen infiltrarse estos pequeños animales.

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Rociar vinagre en la entrada del hogar: por qué lo recomiendan

El intenso aroma característico del vinagre blanco puede convertirlo en un gran aliado al momento de evitar el ingreso de cucarachas, arañas u hormigas.

Al rociarse en la superficie del suelo que abarca la entrada del hogar, funciona como un inhibidor natural, cuyo aroma contribuirá a repeler a los insectos y mantenerlos alejados.

Además, su ácido acético lo convierte en un excelente limpiador natural, capaz de facilitar la remoción de suciedad en este espacio clave para todos los hogares.

El vinagre puede usarse para limpiar y repeler insectos al mismo tiempo. Foto: Freepik
El vinagre puede usarse para limpiar y repeler insectos al mismo tiempo. Foto: Freepik

Cómo utilizar el vinagre en la entrada del hogar para aprovechar todas sus ventajas

Para poder aprovechar sus beneficios se necesitará

  • Un recipiente con rociador
  • Agua
  • Vinagre blanco
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El consejo es mezclar en la botella partes iguales de vinagre y agua y atomizar en las siguientes zonas

  • Marco de la puerta
  • Superficie del piso que abarca la entrada
  • Grietas y fisuras donde pueden infiltrarse insectos
  • Zócalos o esquinas

Se recomienda regular la frecuencia de uso en función de la presencia observable de insectos.